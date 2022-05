In diesem Zusammenhang soll es auch um Energie- und Ern├Ąhrungssicherheit gehen. Die Entwicklungsorganisation One rief die G7-Gruppe dazu auf, insbesondere auf die ├Ąrmsten L├Ąnder R├╝cksicht zu nehmen. Die Runde m├╝sse ihrer Verantwortung gerecht werden "und sich diesen multiplen Krisen ganzheitlich und allumfassend widmen. Dabei d├╝rfen die G7 Afrika nicht vergessen", sagte Stephan Exo-Kreischer, Direktor von One Deutschland , der Deutschen Presse-Agentur in Berlin .

"Die G7 haben nicht nur die Chance, sondern die Verpflichtung, hier gegenzusteuern", betonte Exo-Kreischer. Die Corona-Pandemie habe bisher mindestens 15 Millionen Menschen das Leben gekostet und mehr als 20 L├Ąnder an den Rand eines Staatsbankrotts gebracht. Die Klimakrise habe noch drastischere Auswirkungen gerade auf jene Menschen, die am st├Ąrksten von Armut betroffen seien.

Baerbock will ihre Kolleginnen und Kollegen am Nachmittag in einem Hotelkomplex an der Ostsee in Schleswig-Holstein empfangen. F├╝r den Abend war ein Arbeitsessen geplant, bei dem es ├╝ber m├Âgliche Szenarien im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine gehen soll.