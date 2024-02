Im Ukraine-Krieg müsse man wieder auf Diplomatie setzen, forderte Amira Mohamed Ali vom Bündnis Sahra Wagenknecht. Die russische Aktivistin Irina Scherbakowa sprach eindrucksvoll über den Tod von Nawalny.

Während bei den anderen Gesprächsteilnehmern am Dienstagabend weitgehend Einigkeit zu der Notwendigkeit von Waffenlieferungen an die Ukraine und dem weiteren Umgang mit Russland herrschte, kam es zwischen Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Amira Mohamed Ali vom Bündnis Sahra Wagenknecht zum regelrechten Schlagabtausch. Wobei es in erster Linie Strack-Zimmermann war, die ihrem Gegenüber ins Gewissen redete – und deren Ausführungen mehrfach als befremdlich darstellte.

Die Gäste:

Irina Scherbakowa ( russische Bürgerrechtlerin und Friedensnobelpreisträgerin)

russische Bürgerrechtlerin und Friedensnobelpreisträgerin) Thomas Roth (ehemaliger Leiter des ARD-Studios in Moskau)

(ehemaliger Leiter des ARD-Studios in Moskau) Marie-Agnes Strack-Zimmermann , FDP (Verteidigungspolitikerin)

, FDP (Verteidigungspolitikerin) Amira Mohamed Ali , BSW (Co-Vorsitzende)

, BSW (Co-Vorsitzende) Christian Rach (Spitzenkoch und Moderator)

(Spitzenkoch und Moderator) Paul Ronzheimer ("Bild")

("Bild") Iris Sayram (ARD-Hauptstadtstudio)

Strack-Zimmermann: "Wo leben Sie eigentlich?"

"Sagen Sie mal, wo leben Sie eigentlich?" war eine der offensiven Fragen, die Strack-Zimmermann Mohamed Ali stellte. Der Grund: Ihr Gegenüber hatte die Notwendigkeit eines Waffenstillstands sowie Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine betont.

Russland, so die BSW-Politikerin, sei nun mal die größte Atomkraft der Welt. "Wenn wir in die Situation kommen, dass der Krieg weiter eskaliert, dass die Nato eingreift, dann haben wir den 3. Weltkrieg", warnte sie. Strack-Zimmermann widersprach vehement. "Nach Ihrer Logik warten wir darauf, bis Putin nachgerüstet hat", attestierte sie etwa.

Mohamed Ali erklärte, dass man moralische Überlegungen hier außen vor lassen müsse. Es sei nun mal Realität, dass Russland von einem Diktator regiert werde und dass dieser fest im Sattel sitze. Erneut konterte Strack-Zimmermann: "Und jetzt macht die westliche Welt Männchen und nimmt das hin?"

Strack-Zimmermann: "Dann rufen Sie in Moskau an!"

"Butter bei die Fische", forderte die FDP-Politikerin und wollte von Mohamed Ali wissen: "Was wollen Sie eigentlich?" Deren Antwort: dass es aufhört, dass Menschen in der Ukraine sterben. Daraufhin Strack-Zimmermann: "Dann rufen Sie in Moskau an und nicht in Kiew. Dort passiert es doch!". Während die ehemalige Linken-Politikerin auf Strack-Zimmermanns Frage, wo sie denn eigentlich lebe, mit einem lapidaren "Wow" reagierte, konterte sie an anderer Stelle: "Das sind immer so markige Sprüche, aber nicht die Realität".



Strack-Zimmermann ließ außerdem keinen Zweifel daran, dass sie die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern für die Ukraine für unverzichtbar hält – und aus diesem Grund demnächst mit der CDU und gegen ihre eigene Regierung stimmt, die dies in einem eigenen Antrag nicht explizit erwähnte. "Ich bedaure, dass dieses Waffensystem ein Synonym geworden ist für die Frage: 'Wer setzt sich durch? Wer hat das größte Schäufelchen im Sandkasten?'", so die FDP-Politikerin. Es gehe nicht um sie oder den Kanzler. "Deswegen werde ich diesem CDU-Antrag zustimmen, weil ich möchte, dass das Kind beim Namen genannt wird: und das ist der Taurus-Marschflugkörper".

Nur in einem waren sich Strack-Zimmermann und Mohamed Ali dann doch einig, wenn auch aus unterschiedlichen Motiven: Eine Wehrpflicht in Deutschland sollte es nicht geben.

Ronzheimer: Lage in der Ukraine so dramatisch wie noch nie

"Bild"-Reporter Paul Ronzheimer erzählte von einem kürzlichen Besuch an der Kriegsfront. Die Lage sei verheerend: "Ich bin noch nie mit so düsteren Gedanken zurückgekehrt von einem Frontbesuch", sagte er. Die ukrainischen Soldaten seien verzweifelt, da keine neue Mobilisierung stattfindet. Das lasteten sie der eigenen Regierung an, so Ronzheimer.



