USA machen Vorschlag zu Gefangenaustausch

0.20 Uhr: Die USA schlagen laut einem Insider ein Verhältnis von Geiseln zu Gefangenen bei den Waffenstillstandsgesprächen in Gaza vor. "Während der Verhandlungen traten erhebliche Differenzen in der Frage des Verhältnisses zwischen den freizulassenden Gefangenen und den 40 Geiseln zutage, deren Freilassung zur Diskussion steht", sagt ein israelischer Beamter, der um Anonymität bat. "Die Vereinigten Staaten legten einen Überbrückungsvorschlag auf den Tisch, auf den Israel positiv reagierte." Die Antwort der Hamas stehe noch aus. Der Beamte nennt keine Einzelheiten über den US-Vorschlag.

Tausende demonstrieren in Israel für Freilassung der Geiseln

21.22 Uhr: Tausende Menschen demonstrieren in Israel für die Freilassung von Geiseln aus der Gewalt der Terrororganisation Hamas und gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu . In Tel Aviv rufen sie "Die Zeit läuft ab, bringt sie nach Hause!", wie israelische Medien berichten. Die Demonstranten legen auf den Straßen im Zentrum der Küstenmetropole mehrere kleine Feuer und blockieren eine Hauptverkehrsader.

Die Parolen richten sich auch gegen Netanjahu, dem Kritiker vorwerfen, beim Krisenmanagement nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober auf den Süden Israels versagt zu haben. Zudem würde der Regierungschef das Schicksal der Geiseln den Notwendigkeiten seines politischen Überlebens unterordnen, ist eine von Demonstranten geteilte Ansicht. "Wer sie (die Geiseln) im Stich gelassen hat, muss sie zurückbringen!", riefen sie. Wie schon an den vorangegangenen Samstage forderten sie den Rücktritt der Netanjahu-Regierung und Neuwahlen. Eine der Rednerinnen sagt: "Mein Cousin Ofer ist seit 169 Tagen ein Gefangener der Hamas. Und wir sind seit 169 Tagen Gefangene unserer Regierung."

Hamas: Israelische Geisel wegen "Mangel an Medizin und Nahrung" gestorben

Hamas meldet Tote durch Beschuss von Hilfsverteilungspunkt – Israel dementiert

Die israelische Armee wies diese Darstellung zurück. "Die Berichte, dass Dutzende Bewohner des Gazastreifens an einem Hilfskonvoi beschossen wurden, sind nicht korrekt", heißt es in einer Erklärung des Militärs. "Erste Untersuchungen haben ergeben, dass es weder einen Luftangriff auf den Konvoi gegeben hat, noch gibt es Hinweise, dass die (israelischen) Truppen auf Menschen an dem Hilfskonvoi geschossen haben." Die Angaben aus Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Hamas-Behörde: Fünf Patienten in abgeriegelter Gaza-Klinik gestorben

15.50 Uhr: In dem seit Tagen von Israel abgeriegelten Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt sind nach Angaben der von der Terrororganisation Hamas kontrollierten Behörden fünf verwundete Palästinenser wegen schlechter Versorgungslage gestorben. Diese Patienten seien gestorben, weil sie in den vergangenen sechs Tagen keine angemessene Versorgung, kein Wasser und keine Nahrung erhalten konnten, teilt das Gesundheitsministerium in dem Palästinenser-Gebiet mit.