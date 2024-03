Newsblog zum Krieg in Nahost Israels Armee: Hochrangige Hamas-Mitglieder in Rafah getötet Von dpa , lim , sic , cc , das , lma , fho , wan Aktualisiert am 20.03.2024 - 17:49 Uhr Lesedauer: 36 Min. Israelische Soldaten sitzen auf einem Panzer nahe der Grenze zwischen Israel und Gaza (Symbolbild): Bei einem Einsatz in Rafah seien hochrangige Hamas-Mitglieder getötet worden, meldet Israels Armee. (Quelle: Leo Correa/dpa) Kopiert News folgen

Kanada will keine Waffen mehr an Israel senden. Der Hamas-Chef wirft Israel "Sabotage" vor. Mehr Informationen im Newsblog.

"Brauchen noch Zeit": Netanjahu vertagt Rafah-Offensive

17.30 Uhr: Die Vorbereitungen auf eine Offensive in der Stadt Rafah im Gazastreifen werden nach Worten des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu "noch etwas Zeit brauchen". In einer Video-Ansprache sagt der Regierungschef, er habe dem US-Präsidenten Joe Biden bei ihrem letzten Telefonat gesagt: "Es ist unmöglich, den Sieg zu vollenden, ohne dass die israelische Armee nach Rafah eindringt, um die Überreste der Bataillone der Hamas auszuschalten." Netanjahu wiederholt, er habe den Einsatzplan der Armee für Rafah bereits genehmigt, "und bald werden wir auch den Plan zur Evakuierung der Zivilbevölkerung aus den Kampfgebieten genehmigen", sagte er.

Zu seinem Verhältnis zu Biden sagte Netanjahu: "Am Anfang waren wir uns einig, dass die Hamas zerstört werden muss. Aber während des Krieges – das ist kein Geheimnis – gab es Meinungsverschiedenheiten zwischen uns über den besten Weg, dieses Ziel zu erreichen."

Manchmal sei Israel sich mit seinen Verbündeten einig und manchmal nicht, sagt der Regierungschef. "Am Ende haben wir immer das getan, was für unsere Sicherheit essenziell wichtig ist, und das werden wir auch diesmal tun."

Hamas: Israel lehnt neuesten Vorschlag zu Waffenruhe ab

16.40 Uhr: Israel hat nach Angaben der radikal-islamischen Hamas ihren jüngsten Vorschlag für eine Waffenruhe abgelehnt. Dies hätten die Vermittler am Dienstagabend mitgeteilt, sagt der hochrangige Hamas-Vertreter Osama Hamdan in Beirut. Die israelische Antwort stelle "einen Rückschritt" dar und könne die Verhandlungen behindern und "in eine Sackgasse führen", betont er. Weitere Details zur israelischen Position nannte Hamdan nicht. Die Verhandlungen in Katar wurden in dieser Woche wieder aufgenommen. Hinweise auf eine Einigung gibt es bislang nicht.

Israels Armee: Hochrangige Hamas-Mitglieder in Rafah getötet

16.13 Uhr: Israels Armee hat nach eigener Darstellung in der Stadt Rafah im Gazastreifen drei hochrangige Mitglieder der islamistischen Hamas getötet. Sie seien Vertreter der Hamas-Führung in der Stadt im Süden des Küstengebiets gewesen, teilt das Militär mit. Die Männer wurden demnach am Montag bei Luftangriffen getötet. Sie seien Leiter des sogenannten Notfallbüros der Hamas gewesen, das israelischen Medien zufolge unter anderem für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung im Gazastreifen zuständig ist. Laut der Armee waren die Männer außerdem für die Koordinierung der Aktivitäten der Islamistenorganisation vor Ort zuständig. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Die Hamas bestätigt den Tod der drei Männer vorerst nicht.

Israels Verteidigungsminister Gallant reist nach Washington

10.22 Uhr: Vor dem Hintergrund von Verstimmungen zwischen Israel und den USA wegen des Gaza-Kriegs reist der israelische Verteidigungsminister Joav Gallant nach Washington. Gallant werde kommende Woche die US-Hauptstadt besuchen, erklärt die israelische Regierung. Zuvor hatte das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu gesagt, eine israelische Delegation werde "auf Bitte von US-Präsident Joe Biden" Washington besuchen, um über die Offensive in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen zu beraten.

Die Pläne Israels zu einer großangelegten Bodenoffensive in Rafah, wo 1,4 Millionen Menschen auf engstem Raum leben, werden von den USA kritisiert. US-Präsident Biden hatte zuvor den Druck auf Israel in dieser Frage erhöht. In einem Telefonat mit Netanjahu bezeichnete Biden eine Offensive in Rafah als einen "Fehler", hieß es vom Weißen Haus. Er habe Netanjahu gebeten, eine Delegation nach Washington zu schicken, um Möglichkeiten zu besprechen, wie die islamistische Hamas ohne eine größere Bodenoffensive in Rafah ins Visier genommen werden kann.

Israels Armee: Einsatz in Schifa-Klinik dauert an – 90 Terroristen tot