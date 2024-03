Newsblog zum Krieg in Nahost Neues Angebot: Darauf pocht die Hamas beim Geisel-Deal Von dpa , lim , sic , cc , das , lma Aktualisiert am 15.03.2024 - 07:41 Uhr Lesedauer: 14 Min. Die Proteste für einen Geisel-Deal reißen in Israel, hier in Tel Aviv, nicht ab. (Quelle: Carlos Garcia Rawlins) Kopiert News folgen

Demonstranten blockieren in Israel Autobahn. Unterdessen drängt Katar auf eine Verhandlungslösung zwischen Israel und Hamas. Mehr Informationen im Newsblog.

Handelsschiff vor Jemen wohl von Rakete getroffen

5.45 Uhr: Die britische Organisation für maritimen Handel, UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), meldet die Beschädigung eines Handelsschiffs südwestlich der Stadt Al Hudaydah im Jemen. UKMTO zufolge wurde der Frachter von einer Rakete getroffen. "Das Schiff hat einige Schäden erlitten. Die Besatzung ist in Sicherheit und das Schiff fährt zu seinem nächsten Anlaufhafen", so die UKMTO in einer Mitteilung.

Hamas: 20 Menschen beim Warten auf Hilfsgüter getötet

5.34 Uhr: Im Gazastreifen sind nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums mindestens 20 auf Hilfsgüter wartende Menschen durch israelischen Beschuss getötet worden. Das israelische Militär wies das zurück.

Im Gazastreifen sind nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums mindestens 20 auf Hilfsgüter wartende Menschen durch israelischen Beschuss getötet worden. 155 weitere Menschen seien bei dem Vorfall nahe der Stadt Gaza verletzt worden, erklärte das Ministerium in der Nacht auf Freitag. Die israelischen Streitkräfte bestritten einen Angriff auf Palästinenser und kündigten eine sorgfältige Untersuchung an.

Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas erklärte, die auf Hilfsgüter wartenden Menschen seien an einem Kreisverkehr nahe der Stadt Gaza unter israelischen Beschuss geraten. Das israelische Militär habe mit "Panzern und Hubschraubern" geschossen.

"Es gab direkte Schüsse der Besatzungstruppen auf Menschen, die sich am Kreisverkehr Kuwait versammelten, um auf die Ankunft von Lastwagen mit Lebensmitteln zu warten", sagte der Leiter der Notaufnahme des Al-Schifa-Krankenhauses, Mohammed Ghurab, der Nachrichtenagentur AFP. Ein Mitarbeiter der AFP sah zahlreiche Krankenwagen mit Leichen und Verletzten.

Die israelische Armee wies die Angaben zurück. "Die Presseinformationen, denen zufolge die israelischen Streitkräfte dutzende Bewohner des Gazastreifens an einer Ausgabestelle für Hilfsgüter angegriffen haben, sind falsch", erklärte das Militär in einer kurzen Stellungnahme. Der Vorfall werde "ernsthaft untersucht".

Australien will Finanzierung für UNRWA wieder aufnehmen

3.15 Uhr: Australien wird Außenministerin Penny Wong zufolge die Zahlung von Hilfsgeldern an die Hilfsorganisation UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) der Vereinten Nationen (UN) wieder aufnehmen. Das Land hatte die Beziehungen zur Organisation vor zwei Monaten unterbrochen, nachdem Behauptungen laut wurden, einige seiner Mitarbeitenden seien an dem Anschlag der Hamas vom 7. Oktober beteiligt gewesen.

US-Militär: Neun Raketen und zwei Drohnen der Huthi abgeschossen

3.00 Uhr: Das Zentralkommando des US-Militärs meldet die Zerstörung von neun Anti-Schiffs-Raketen und zwei Drohnen in den von den Huthis kontrollierten Gebieten des Jemen. Darunter seien zwei Anti-Schiffs-Raketen, die die Miliz aus dem Jemen in Richtung des Golfs von Aden abgeschossen habe. Zwei weitere seien in Richtung des Roten Meeres abgefeuert worden. Es wurden nach Angaben des US-Militärs keine Schäden an US-Schiffen oder anderen Frachtern gemeldet.

Luftwaffe: Erste Maschine mit Hilfsgütern in Jordanien gelandet

1.05 Uhr: Die Luftwaffe der Bundeswehr teilt über die Plattform X, vormals Twitter, die sichere Landung ihres ersten, mit Hilfsgütern beladenen, C-130J-Transportflugzeugs in Jordanien mit. "Wir laden das mitgebrachte Material aus und bereiten uns auf die kommenden Flüge vor", schrieb das "Team Luftwaffe" auf X.

Die Luftwaffe wird sich von Jordanien aus, an der Luftbrücke zur Versorgung der Menschen im Gazastreifen beteiligen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SDP) erteilte dazu auf Bitte des Auswärtigen Amts am Mittwoch den Auftrag. Insgesamt sind zwei Transportflugzeuge der Luftwaffe für den Abwurf von Hilfsgütern über dem Gazastreifen im Einsatz.

Freitag, 15. März 2024

Hamas: Haben Vermittlern Vorschlag zu Geisel-Deal vorgelegt

23.03 Uhr: Die Islamistenorganisation Hamas hat eigenen Angaben zufolge im Zuge der Vermittlungen über eine Feuerpause im Gaza-Krieg sowie die Freilassung weiterer Geiseln einen umfassenden Vorschlag vorgelegt. Dieser sehe unter anderem ein Ende der Kämpfe im Gazastreifen, Hilfslieferungen für die Bevölkerung und die Freilassung von aus Israel entführten Menschen im Gegenzug für die Entlassung palästinensischer Gefangener aus israelischen Gefängnissen vor, teilte die Hamas am Donnerstagabend auf Telegram mit.