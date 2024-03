Newsblog zum Krieg in Nahost Israelischer General kritisiert Netanjahus Regierung scharf Von dpa , lim , sic , cc , das Aktualisiert am 14.03.2024 - 14:15 Uhr Lesedauer: 9 Min. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (Archivbild): "Ihr müsst euch unserer würdig erweisen", sagt Brigadegeneral Dan Goldfus an die israelische Politik. (Quelle: Abir Sultan/Pool European Pressphoto Agency/AP/dpa/dpa) News folgen

Israelischer General kritisiert Regierung: "Ihr müsst euch unserer würdig erweisen"

14.01 Uhr: In Israel hat ein Armeegeneral die politische Führung des Landes kritisiert und gefordert, dass diese sich der in palästinensischen Gebieten kämpfenden Soldaten "würdig" erweisen müsse. "Ihr müsst euch unserer würdig erweisen", sagt Brigadegeneral Dan Goldfus, der eine israelische Division in der Stadt Chan Junis im südlichen Gazastreifen befehligt, vor Journalisten. Damit verstößt Goldfus gegen ein seit langem bestehendes Tabu, nach dem sich Offiziere in Uniform nicht in politische Belange einmischen dürfen – und wurde daher von der Militärführung einbestellt.

Goldfus ruft israelische Politiker auf, im durch den Großangriff der radikalislamischen Hamas am 7. Oktober auf Israel ausgelösten Krieg "die Extreme beiseite zu schieben und zur Geschlossenheit zu finden". "Wir werden nicht vor der Verantwortung davonlaufen. Wir bereuen unser eklatantes Versagen am 7. Oktober, aber gleichzeitig gehen wir voran", sagt der General weiter. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat bislang nicht die Verantwortung für das Scheitern der israelischen Geheimdienste am 7. Oktober übernommen.

Goldfus schien sich überdies in einen politischen Streit über die Befreiung ultraorthodoxer Juden vom Militärdienst einzuschalten. In seiner Stellungnahme rief er die Regierung auf, sicherzustellen, dass sich alle am Armeedienst "beteiligten". Die meisten jüdischen Männer sind per Gesetz dazu verpflichtet, im israelischen Militär zu dienen, aber Mitglieder der ultraorthodoxen Minderheit profitieren von weitgehenden Ausnahmen.

Hilfsorganisation: Zweites Schiff auf Zypern mit Gaza-Hilfe beladen

13.36 Uhr: Im Hafen von Larnaka auf Zypern wird ein zweites Schiff mit Hilfsgütern für den Gazastreifen beladen. Die Fracht werde voraussichtlich bis zum Abend überprüft und verladen sein, teilt die Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) mit, die den Transport organisiert. Es handele sich um 300 Tonnen Nahrungsmittel, darunter Hülsenfrüchte, Thunfischkonserven, Gemüse, Reis und Mehl. Wann das Schiff gen Gazastreifen aufbrechen wird, blieb zunächst offen. Aus Sicherheitsgründen werden keine genauen Reisedaten genannt. Das erste Schiff mit fast 200 Tonnen Hilfsgütern hat Zypern am Dienstag verlassen und nähert sich den Angaben zufolge dem Gazastreifen.

Gaza-Stadt: Angeblich sechs auf Hilfe wartende Menschen erschossen

12.07 Uhr: Das israelische Militär hat in Gaza-Stadt nach Angaben der Gesundheitsbehörde im Gazastreifen sechs Menschen getötet, die auf Lastwagen mit Hilfsgütern gewartet haben. Dutzende weitere seien bei dem Beschuss verletzt worden. Die Menschen seien am späten Mittwochabend zum Kuwait-Kreisverkehr im Norden von Gaza-Stadt geeilt, um dort Hilfsgüter zu holen, berichten Anwohner und die palästinensische Behörde. Dann hätten israelische Soldaten das Feuer eröffnet. Das israelische Militär gibt zunächst keine Stellungnahme zu dem Vorfall ab. Die Gesundheitsbehörde wird von der Terrororganisation Hamas kontrolliert. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig verifizieren.

Bei einem ähnlichen Vorfall am 29. Februar waren nach palästinensischen Angaben mehr als hundert Menschen erschossen worden, als sie in der Nähe von Gaza-Stadt auf eine Hilfslieferung warteten. Israel machte Menschenmengen, die die Lkw umzingelten, für die Todesfälle verantwortlich und erklärte, die Opfer seien niedergetrampelt oder überfahren worden.

USA: Weitere Drohnen und Raketen der Huthis zerstört

7.45 Uhr: Das US-Militär hat nach eigenen Angaben vier unbemannte Flugsysteme und eine Boden-Luft-Rakete in den von den Huthis kontrollierten Gebieten im Jemen zerstört. Die Angriffe seien erfolgt, nachdem die Huthi-Miliz eine Anti-Schiffsrakete in den Golf von Aden abgefeuert hätten, teilt das US-Zentralkommando (Centcom) auf dem Kurznachrichtendienst X mit.

