Newsblog zum Krieg in Nahost USA: Hamas-Vorschlag im Rahmen des Möglichen Aktualisiert am 15.03.2024 - 21:40 Uhr US-Präsident Joe Biden: "Wir sind vorsichtig optimistisch", sagt der US-Sprecher für die nationale Sicherheit, John Kirby. (Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa/dpa-bilder)

Demonstranten blockieren in Israel Autobahn. Unterdessen drängt Katar auf eine Verhandlungslösung zwischen Israel und Hamas. Mehr Informationen im Newsblog.

USA: Hamas-Vorschlag im Rahmen des Möglichen

21.32 Uhr: Der Vorschlag der radikal-islamischen Hamas für einen Waffenstillstand im Gazastreifen liegt nach Einschätzung der USA durchaus im Rahmen des Möglichen. Der Vorschlag liege "in groben Zügen innerhalb der Grenzen ... des Abkommens, an dem wir seit mehreren Monaten arbeiten", sagt John Kirby, Sprecher für die nationale Sicherheit in den USA. "Wir sind vorsichtig optimistisch, dass sich die Dinge in die richtige Richtung bewegen, aber das bedeutet nicht, dass die Sache erledigt ist", erklärt Kirby.

Die Hamas schlägt einen mehrstufigen Plan für eine an den Austausch von Geiseln und Häftlingen gekoppelte Feuerpause vor. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wies die Forderungen dagegen als unrealistisch zurück.

Betreiber: Schiff mit Hilfsgütern erreicht den Gazastreifen

18.19 Uhr: Das Schiff "Open Arms" mit rund 200 Tonnen Hilfsgütern für die Not leidende Bevölkerung im Gazastreifen hat nach Angaben des Betreibers "World Central Kitchen" (WCK) sein Ziel erreicht. Das Entladen an der Küste von Gaza habe bereits begonnen, teilte die Organisation auf X, vormals Twitter, mit. Der Schlepper war am Dienstag im zyprischen Hafen Larnaka in See gestochen. Er führt eine Plattform mit sich, auf der 200 Tonnen Hilfsgüter gestapelt sind.

Die Lebensmittel würden für 37 Millionen Mahlzeiten reichen, schrieb WCK-Chef José Andrés auf X. "Bis jetzt wurden zwei Paletten von der Plattform entladen. Aber es gibt noch mehr zu tun in den nächsten paar Stunden", fügte er hinzu.

Netanjahu billigt Pläne zu Militäreinsatz in Rafah

14.09 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Pläne zu einer Militäroperation in Rafah gebilligt. Das teilte sein Büro am Freitag mit. Die Armee bereite sich neben dem operativen Einsatz auf eine Räumung der Zivilbevölkerung vor, hieß es in der Mitteilung.

Internationale Spitzenpolitiker, darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz, lehnen einen Einsatz in Rafah aus Sorge um das Wohl der Zivilbevölkerung strikt ab. Politiker wie Hilfsorganisationen verlangen von Israel Pläne, wie und wo die rund 1,5 Millionen Menschen aus der Region Rafah vor einem Militäreinsatz in Sicherheit gebracht werden.

Netanjahu wiederholte außerdem die Einschätzung, ein Vorschlag der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg sei "unrealistisch". Gleichzeitig hieß es, eine israelische Delegation werde nach einer Debatte des Sicherheitskabinetts über die israelische Position nach Doha reisen.

Hamas schlägt Feuerpause und Geiselaustausch vor

13.44 Uhr: Die radikalislamische Hamas im Gazastreifen ist nach eigenen Angaben zu einer sechswöchigen Feuerpause und zu einem Austausch israelischer Geiseln gegen palästinensische Gefangene bereit. Wie ein Hamas-Vertreter der Nachrichtenagentur AFP am Freitag sagte, könnten im Rahmen einer solchen Vereinbarung 42 israelische Geiseln – Frauen, Kinder, ältere Menschen und Kranke – gegen 20 bis 50 palästinensische Gefangene je nach Fall ausgetauscht werden. Bisher hatte die Hamas einen dauerhaften Waffenstillstand vor jeglicher Geiselfreilassung gefordert.

Handelsschiff vor Jemen doch nicht von Rakete getroffen