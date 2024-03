Newsblog zum Krieg in Nahost USA warnen Israel mit Nachdruck vor Offensive Von dpa , lim , sic , cc , das , lma , fho , wan Aktualisiert am 19.03.2024 - 05:37 Uhr Lesedauer: 30 Min. Player wird geladen Aufnahmen aus der Luft sollen Feuergefechte auf dem Gelände des Al-Shifa-Krankenhauses zeigen. (Quelle: reuters) Kopiert News folgen

Die Palästinenser melden viele Tote bei israelischen Angriffen. Unterdessen warnt die US-Regierung Israel vor einer geplanten Offensive. Mehr Informationen im Newsblog.

Syrien: Israel greift militärische Ziele bei Damaskus an

2.15 Uhr: Israel hat nach Angaben des syrischen Verteidigungsministeriums mehrere militärische Ziele in der Umgebung der syrischen Hauptstadt Damaskus mit Raketen beschossen. Die syrische Luftabwehr habe die israelischen "Raketen abgefangen und einige von ihnen abgeschossen", heißt es in einer Erklärung des Ministeriums. Es seien Sachschäden entstanden.

Der Iran hat im syrischen Bürgerkrieg Präsident Baschar al-Assad unterstützt und unterhält im gesamten Nahen Osten ein Netzwerk verbündeter schiitischer Milizen. Dazu gehören die Hisbollah im Libanon und die Huthi im Jemen. Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen zwischen Israel und der auch vom Iran unterstützten Hamas hat die Zahl der israelischen Angriffe in Syrien zugenommen.

Gesundheitsbehörde: Mindestens 20 Tote bei israelischen Luftangriffen

1.53 Uhr: Bei israelischen Luftangriffen auf Rafah und zentrale Teile des Gazastreifens sind nach Angaben der Gesundheitsbehörde im Gazastreifen mindestens 20 Palästinenser getötet worden. In der Stadt nahe der ägyptischen Grenze seien bei Angriffen auf mehrere Häuser und Wohnungen 14 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Sechs weitere Menschen seien bei einem Luftangriff auf ein Haus im Flüchtlingslager Al-Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens ums Leben gekommen.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuvor angekündigt, trotz internationaler Kritik an seinen Plänen für eine Offensive auf das mit rund einer Million Vertriebenen überfüllte Rafah im südlichen Gazastreifen festzuhalten.

USA warnen Israel mit Nachdruck vor Rafah-Offensive

0.15 Uhr: Die USA wollen im Gaza-Krieg Israel von der geplanten Bodenoffensive gegen die mit Flüchtlingen überfüllte Stadt Rafah abbringen. US-Präsident Joe Biden habe Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in einem Telefonat aufgefordert, in den nächsten Tagen ein Team aus Vertretern von Militär, Geheimdiensten und Spezialisten für humanitäre Hilfe nach Washington zu entsenden, sagte Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan am Montag. Es gebe andere Wege, die islamistische Hamas zu bekämpfen als ein Einmarsch in Rafah.

Dienstag, 19. März 2024

Verhandlungen mit Hamas: Mossad-Chef reist nach Katar

20.40 Uhr: Neue Verhandlungen über eine Feuerpause im Gaza-Krieg und die Freilassung weiterer Geiseln haben am Montag in Katar begonnen. Der israelische TV-Sender N12 berichtet, der Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, sei in dem Emirat mit Vermittlern zusammengetroffen.

Das israelische Sicherheitskabinett hatte am späten Sonntagabend die Abreise einer Delegation unter Leitung Barneas in den Golfstaat genehmigt. In der dortigen Hauptstadt Doha bemühen sich die Vermittler Katar, Ägypten und die USA, die zuletzt ins Stocken geratenen Gespräche über eine vorläufige Waffenruhe und einen Austausch von israelischen Geiseln gegen palästinensische Häftlinge voranzubringen.

Die Hamas hatte den Vermittlern kürzlich einen neuen Vorschlag vorgelegt. Darin verlangt die Hamas nicht mehr, dass Israel den Krieg beendet, bevor die ersten Geiseln gegen palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen ausgetauscht werden. Dem Vorschlag zufolge würden die Islamisten eine nicht nur vorübergehende Einstellung der Kampfhandlungen durch Israel erst zur Voraussetzung für eine zweite Phase der Geiselfreilassungen machen. Damit näherte sich die Hamas den Inhalten eines mehrstufigen Plans an, den die Vermittler vor mehreren Wochen vorgelegt hatten und den Israel akzeptiert hatte.

Westjordanland: EU plant Sanktionen gegen israelische Siedler

18.31 Uhr: Die EU will erstmals Sanktionen gegen radikale israelische Siedler im Westjordanland verhängen. Außenminister der Mitgliedstaaten verständigten sich am Montag bei einem Treffen in Brüssel auf entsprechende Pläne, wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestätigen. Sie sollen nun in den kommenden Tagen formalisiert werden. Ungarn habe angekündigt, das Vorgehen nicht weiter blockieren zu wollen, heißt es von den Diplomaten weiter. Mehr dazu lesen Sie hier.

Experten warnen vor unmittelbar bevorstehender Hungersnot in Gaza