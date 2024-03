Newsblog zum Krieg in Nahost Verhandlungen mit Hamas: Mossad-Chef reist nach Katar Von dpa , lim , sic , cc , das , lma , fho , wan Aktualisiert am 18.03.2024 - 20:53 Uhr Lesedauer: 30 Min. Mossad-Chef David Barnea (r.) spricht mit Benjamin Netanjahu: Es soll nun zu neuen Verhandlungen zwischen der Hamas und Israel kommen. (Quelle: IMAGO/Kobi Gideon/Israeli Gpo/imago) Kopiert News folgen

Israels Armee hat eine Razzia im Schifa-Krankenhaus in Gaza durchgeführt. Das Kinderhilfswerk Unicef beklagt eine hohe Todesrate von Kindern im Gazakrieg. Mehr Informationen im Newsblog.

Verhandlungen mit Hamas: Mossad-Chef reist nach Katar

20.40 Uhr: Neue Verhandlungen über eine Feuerpause im Gaza-Krieg und die Freilassung weiterer Geiseln haben am Montag in Katar begonnen. Der israelische TV-Sender N12 berichtet, der Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, sei in dem Emirat mit Vermittlern zusammengetroffen.

Das israelische Sicherheitskabinett hatte am späten Sonntagabend die Abreise einer Delegation unter Leitung Barneas in den Golfstaat genehmigt. In der dortigen Hauptstadt Doha bemühen sich die Vermittler Katar, Ägypten und die USA, die zuletzt ins Stocken geratenen Gespräche über eine vorläufige Waffenruhe und einen Austausch von israelischen Geiseln gegen palästinensische Häftlinge voranzubringen.

Die Hamas hatte den Vermittlern kürzlich einen neuen Vorschlag vorgelegt. Darin verlangt die Hamas nicht mehr, dass Israel den Krieg beendet, bevor die ersten Geiseln gegen palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen ausgetauscht werden. Dem Vorschlag zufolge würden die Islamisten eine nicht nur vorübergehende Einstellung der Kampfhandlungen durch Israel erst zur Voraussetzung für eine zweite Phase der Geiselfreilassungen machen. Damit näherte sich die Hamas den Inhalten eines mehrstufigen Plans an, den die Vermittler vor mehreren Wochen vorgelegt hatten und den Israel akzeptiert hatte.

Westjordanland: EU plant Sanktionen gegen israelische Siedler

18.31 Uhr: Die EU will erstmals Sanktionen gegen radikale israelische Siedler im Westjordanland verhängen. Außenminister der Mitgliedstaaten verständigten sich am Montag bei einem Treffen in Brüssel auf entsprechende Pläne, wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestätigen. Sie sollen nun in den kommenden Tagen formalisiert werden. Ungarn habe angekündigt, das Vorgehen nicht weiter blockieren zu wollen, heißt es von den Diplomaten weiter. Mehr dazu lesen Sie hier.

Experten warnen vor unmittelbar bevorstehender Hungersnot in Gaza

17.10 Uhr: Angesichts der humanitären Krise im Gazastreifen warnen international anerkannte Experten, dass in Teilen Gazas eine Hungersnot unmittelbar bevorsteht. Im Norden des abgeriegelten Küstenstreifens werde diese voraussichtlich zwischen Mitte März und Mai eintreten, heißt es in dem neuen Bericht der sogenannten IPC-Initiative für die Analyse von Nahrungskrisen. In den vergangenen Monaten habe man eine zunehmende Verschlechterung der Ernährungssituation festgestellt, so die Experten.

UN-Generalsekretär António Guterres nennt den Bericht eine "entsetzliche Anklage". "Die Palästinenser im Gazastreifen erleben ein schockierendes Maß an Hunger und Leiden", sagt Guterres in New York vor Journalisten. "Dieses ist ein komplett menschengemachtes Desaster - und der Bericht macht klar, dass es gestoppt werden kann." Guterres fordert erneut eine sofortige Waffenruhe.

Ungefähr die Hälfte der Bevölkerung in dem abgeriegelten Küstenstreifen – etwa 1,1 Millionen Menschen – befindet sich nach Angaben der sogenannten "Integrated Food Security Phase"-Klassifizierung (IPC), die auch die UN verwendet, in "Hungersnot-ähnlichen Zuständen".

Einsatz in Schifa-Klinik: Israel meldet Tötung von Hamas-Sicherheitschef

14.04 Uhr: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben bei dem Einsatz im Schifa-Krankenhaus in Gaza einen ranghohen Funktionär der islamistischen Terrororganisation Hamas getötet. Es handele sich dabei um Faik al-Mabhuh, Leiter einer Abteilung für innere Sicherheit der Hamas, die auch für operative Einsätze zuständig sei, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des Militärs und des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet. Al-Mabhuh sei auch "zuständig für die Koordinierung von Hamas-Terroraktivitäten im Gazastreifen" gewesen. Von der Hamas gibt es zunächst keine offizielle Bestätigung für den Tod von Al-Mabhuh.

Al-Mabhuh sei getötet worden, nachdem Geheimdienstinformationen über die Anwesenheit ranghoher Hamas-Mitglieder in dem Schifa-Krankenhaus eingegangen seien, erklärte die Armee. Er habe sich bewaffnet in einem Gebäude des Krankenhauskomplexes versteckt gehalten und sei bei einer Konfrontation mit den Truppen getötet worden, heißt es in der Mitteilung. In dem Raum neben seinem Versteck seien mehrere Waffen gefunden worden.