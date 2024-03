Putin kündigt Truppen an Nato-Grenze an

Newsblog zum Krieg in Nahost Von Hamas verschleppter Deutsch-Israeli ist tot Von dpa , lim , sic Aktualisiert am 13.03.2024 - 12:11 Uhr Lesedauer: 3 Min. Itay Chen (Archivbild): Der Deutsch-Israeli ist als Geisel in der Gewalt der Terrororganisation Hamas gestorben. (Quelle: Courtesy of Bring Them Home Now/reuters) News folgen

Pistorius gibt grünes Licht für Abwurf von Hilfen über Gaza. Griechische Fregatte beschießt zwei Drohnen. Mehr Informationen im Newsblog.

In Gazastreifen verschleppter Deutsch-Israeli für tot erklärt

11.58 Uhr: Fünf Monate nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel ist ein in den Gazastreifen verschleppter Deutsch-Israeli für tot erklärt worden. "Es ist niederschmetternd zu erfahren, dass unser deutscher Landsmann Itay Chen, von dem wir gehofft haben, dass er noch lebt, doch tot ist", schreibt der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, auf der Plattform X.

Der 19-Jährige sei von der Hamas am 7. Oktober vergangenen Jahres getötet und seine Leiche in den Gazastreifen gebracht worden. Israels Armee hatte den Tod des Soldaten aus der Küstenstadt Netanja schon am Dienstag gemeldet, ohne aber dessen andere Staatsangehörigkeiten zu erwähnen.

Medien zufolge war Chen auch amerikanischer Staatsbürger. Laut israelischen Berichten haben neue, nicht näher genannte Geheimdienstinformation zu der Erkenntnis geführt, dass der Mann getötet wurde. "Unsere Herzen sind gebrochen. Wir haben ihn so sehr geliebt und hätten alles getan, um ihn lebend nach Hause zu bringen", sagten seine Eltern israelischen Medien zufolge.

Bericht: Hamas-Mitglied bei israelischem Angriff im Libanon getötet

11.25 Uhr: Ein Mitglied der Terrororganisation Hamas ist nach Angaben eines Vertreters der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation in der libanesischen Stadt Tyros bei einem israelischen Drohnenangriff auf ein Auto getötet worden. Der Mann habe in einer nahegelegenen Flüchtlingssiedlung gelebt. Er habe keine ranghohe Rolle in der Hamas innegehabt, sagt der Insider der Nachrichtenagentur Reuters, der namentlich nicht genannt werden will.

Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wurde bei dem Angriff zudem ein Syrer getötet, der auf einem Motorrad vorbeigefahren sei. Die Hamas verfügt im Libanon über eine politische und militärische Präsenz. Sie agiert dort vor allem aus Lagern heraus, in denen seit Jahrzehnten palästinensische Flüchtlinge leben. Die Hamas ist zudem mit der libanesischen Hisbollah-Miliz verbündet. Diese hat seit Ausbruch des Kriegs im Gazastreifen wiederholt Raketen auf Israel abgefeuert, woraufhin Israel Ziele auch im Libanon angegriffen hat.

Messerattacke im Westjordanland – Israelische Einsatzkräfte verletzt

9.47 Uhr: Bei einer Messerattacke in der Nähe von Betlehem im Westjordanland sind am Morgen zwei israelische Sicherheitskräfte verletzt worden. Der mutmaßliche 15 Jahre alte Täter sei durch Schüsse "neutralisiert" worden, teilt die israelische Polizei mit. Es war zunächst unklar, ob er getötet wurde.

Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom wurden ein junger Mann und eine junge Frau mit Stichwunden am Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht. Der Angriff ereignete sich Polizeiangaben zufolge an einem Checkpoint südlich der Stadt Jerusalem. Israelischen Medien zufolge soll der mutmaßliche Täter aus einem palästinensischen Dorf in der Nähe des Checkpoints stammen.

Pistorius gibt grünes Licht für Abwurf von Hilfen über Gazastreifen

8.50 Uhr: Verteidigungsminister Boris Pistorius gibt grünes Licht für den Abwurf von dringend benötigten Hilfsgütern über dem Gazastreifen durch die deutsche Luftwaffe. Der SPD-Politiker unterzeichnet nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur heute einen entsprechenden Auftrag an die Bundeswehr.

Golf von Aden: Griechische Fregatte beschießt zwei Drohnen

8.40 Uhr: Eine Fregatte der griechischen Kriegsmarine hat am Morgen im Golf von Aden das Feuer gegen zwei unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) eröffnet, die sich dem Schiff genähert haben sollen. Die Drohnen seien daraufhin abgedreht und hätten sich entfernt, berichtet der griechische Rundfunk (ERT) unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Athen.

Die Fregatte "Hydra" begleitete im Rahmen des EU-Marineeinsatz "Aspides" ein Handelsschiff. Mit "Aspides" sollen Handelsschiffe vor Angriffen der militant-islamistischen Huthi aus dem Jemen geschützt werden. Die Kommandozentrale des Einsatzes befindet sich in der mittelgriechischen Stadt Larisa. Auch die Bundesmarine beteiligt sich mit der Fregatte "Hessen" an dem Einsatz.

Hilfskonvoi erreicht Norden Gazas über neue Militärstraße