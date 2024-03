Luftwaffe will Hilfsflüge über Gaza so lange wie nötig fortsetzen

12.42 Uhr: Die Luftwaffe will ihre Hilfsflüge über Gaza so lange wie nötig fortsetzen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte am Freitag in Berlin: "Wir reagieren da flexibel auf den Bedarf. Wir stehen bereit, solange wir mit unseren Partnern zusammen diese Hilfsflüge für notwendig erachten, wir sind da auch durchhaltefähig." Die Luftwaffe bleibe so lange, wie es Hilfsgüter zu verteilen gebe.