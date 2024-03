Newsblog zum Krieg in Nahost Guterres: Blockade von Gaza-Hilfen "moralischer Skandal" Von dpa , lim , sic , cc , das , lma , fho , wan , lec , jse Aktualisiert am 23.03.2024 - 15:55 Uhr Lesedauer: 48 Min. António Guterres: Der UN-Generalsekretär besucht die ägyptische Grenze zum Gazastreifen. (Quelle: Mohamed Abd El Ghany/reuters) Kopiert News folgen

Die EU macht Druck auf Israel und fordert eine sofortige Feuerpause. Israel gibt an, Hunderte Terroristen getötet und festgenommen zu haben. Mehr Informationen im Newsblog.

Hamas-Behörde: Fünf Patienten in abgeriegelter Gaza-Klinik gestorben

15.50 Uhr: In dem seit Tagen von Israel abgeriegelten Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt sind nach Angaben der von der Terrororganisation Hamas kontrollierten Behörden fünf verwundete Palästinenser wegen schlechter Versorgungslage gestorben. Diese Patienten seien gestorben, weil sie in den vergangenen sechs Tagen keine angemessene Versorgung, kein Wasser und keine Nahrung erhalten konnten, teilt das Gesundheitsministerium in dem Palästinenser-Gebiet mit.

Auch der Zustand anderer verletzter Patienten verschlechterte sich. Das israelische Militär erklärt, es schütze Zivilisten, Patienten und medizinisches Personal dort und sorge für Lebensmittel, Wasser und für angemessene medizinische Behandlung.

Guterres: Blockade von Gaza-Hilfslieferungen "moralischer Skandal"

15.46 Uhr: Angesichts der dramatischen Lage der Bevölkerung im abgeriegelten Gazastreifen fordert UN-Generalsekretär António Guterres Israel zu einem ungehinderten Zugang für Hilfslieferungen auf. Israel müsse eine feste Zusage dafür geben, sagt er bei einem Besuch des Gaza-Grenzübergangs Rafah auf ägyptischer Seite. Die lange Schlange blockierter Lastwagen mit Hilfsgütern auf der ägyptischen Seite der Grenze zu dem Palästinenser-Gebiet, in dem Menschen vom Hungertod bedroht seien, sei mehr als tragisch. "Es ist ein moralischer Skandal."

Die Vereinten Nationen würden weiterhin mit Ägypten zusammenarbeiten, um die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen zu vereinfachen. Guterres fordert zudem erneut eine sofortige humanitäre Waffenruhe und die Freilassung der im Gazastreifen von der Terrororganisation Hamas festgehaltenen Geiseln.

Israel: Inzwischen über 170 "Terroristen" bei Al-Schifa-Einsatz getötet

09.45 Uhr: Die israelischen Truppen haben im Rahmen ihrer Durchkämmung des Al-Schifa-Krankenhauskomplexes in Gaza-Stadt nach Militärangaben inzwischen mehr als 170 "Terroristen" im Bereich der Klinik getötet. Mehr als 800 Verdächtige seien verhört worden. Außerdem habe man zahlreiche Waffen sowie "Terror-Infrastruktur" entdeckt, teilt das israelische Militär mit.

Die Streitkräfte waren am Montag in das Krankenhaus eingedrungen. Nach ihren Angaben verläuft unter der Klinik ein Tunnelnetzwerk, das von Kämpfern der Hamas und anderen militanten Palästinensern genutzt wird. Die Hamas und Krankenhausmitarbeiter weisen Vorwürfe zurück, wonach die Klinik zu militärischen Zwecken oder als Rückzugsort für militante Gruppen genutzt wird. Die Hamas hat Israel zudem vorgeworfen, in dem Krankenhaus nicht Kämpfer, sondern Patienten und Vertriebene getötet zu haben.

UN: Abstimmung zur Gaza-Resolution wohl erst am Montag

7 Uhr: Eine Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über einen neuen Resolutionsentwurf, der eine "sofortige" Waffenruhe im Gazastreifen vorsieht, ist nach Angaben aus Diplomatenkreisen auf Montag verschoben worden. Die eigentlich für Samstag geplante Abstimmung sei verschoben worden, um weitere Gespräche über den Text zu ermöglichen, heißt es aus Diplomatenkreisen.

Am Freitag hatten die USA im UN-Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf zur Abstimmung gestellt, in dem Washington erstmals die "Notwendigkeit einer sofortigen und dauerhaften Waffenruhe" im Gazastreifen betonte, um Hilfslieferungen zu ermöglichen. Der Text rief zudem dazu auf, "diplomatische Anstrengungen" zu unterstützen, um eine Waffenruhe "in Verbindung" mit der Freilassung aller Geiseln zu erreichen.

Russland und China legten aber ihr Veto gegen den US-Vorschlag ein. Russland erklärte, der Text sei zu schwach formuliert gewesen und habe nicht direkt ein Schweigen der Waffen im Gazastreifen gefordert. Die USA hatten im UN-Sicherheitsrat ihrerseits zuvor mehrere Resolutionen, in denen sofortige Feuerpausen im Krieg im Gazastreifen gefordert wurden, mit einem Veto blockiert – zuletzt im Februar einen von Algerien eingebrachten Entwurf.

Freitag, 22. März

Forderung nach Waffenruhe scheitert im UN-Sicherheitsrat