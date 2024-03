Selenskyj: Immer schiebt Moskau Schuld auf andere

21.53 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weist die Versuche seines russischen Gegners Wladimir Putin, nach dem Terroranschlag bei Moskau mit dem Finger auf die Ukraine zu zeigen, kategorisch zurück. "Nach dem, was gestern in Moskau passiert ist, versuchen Putin und die anderen Bastarde natürlich nur, jemand anderem die Schuld in die Schuhe zu schieben", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Die russische Seite habe immer die gleichen Methoden. "Und immer schieben sie die Schuld auf andere."