In Tel Aviv werden Angehörige von Geiseln verhaftet. Die israelische Armee soll beim Einsatz in der Schifa-Klinik wohl 200 Terroristen getötet haben. Mehr Informationen im Newsblog.

Israels Botschafter fordert Ende deutscher UNRWA-Finanzierung für Gazastreifen

16.46 Uhr: Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat die Bundesregierung aufgefordert, keine Gelder mehr für das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA im Gazastreifen bereitzustellen. "UNRWA im Gazastreifen ist systematisch von der Terrororganisation Hamas infiltriert und daher Teil des Problems und nicht der Lösung", sagt Prosor in Berlin . UNRWA sei "das Rückgrat der Hamas, nicht der humanitären Hilfe".

Israelische Armee: Dschihad-Mitglied gesteht Vergewaltigung am 7. Oktober

16.39 Uhr: Ein Mitglied der palästinensischen Terrororganisation Islamischer Dschihad hat nach Angaben der israelischen Armee im Verhör Vergewaltigung und Gewalt gegen Zivilisten während des Massakers am 7. Oktober gestanden. Das Militär veröffentlicht ein Video, das das Verhör zeigen soll. Der 28-jährige Palästinenser stellt sich darin als Mitglied der Marine-Einheit des Dschihad vor. Er war Anfang des Monats bei einem Einsatz der Armee in Chan Junis im Süden des Gazastreifens festgenommen worden.

Der Gefangene erzählt, er habe am 7. Oktober den Sicherheitszaun an der Grenze zu Israel überquert. Er sei mit einer Pistole und zwei Handgranaten bewaffnet gewesen. Er sei dann in einen Kibbuz in Grenznähe eingedrungen und dort in ein Haus gegangen. Dort habe er eine verängstigte junge Frau angetroffen. Nachdem er ihr Erscheinungsbild und ihre Kleidung sehr genau beschreibt, sagt er, er habe sie vergewaltigt. Die Frau und ihre Mutter wurden den Angaben nach von anderen Terroristen in den Gazastreifen verschleppt.