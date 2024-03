In Tel Aviv werden Angehörige von Geiseln verhaftet. Die israelische Armee soll schon beim Einsatz in der Schifa-Klinik wohl 200 Terroristen getötet haben. Mehr Informationen im Newsblog.

Weiter Gefechte in Schifa-Klinik: Wohl schon 200 Terroristen tot

12.27 Uhr: Die heftigen Kämpfe im Bereich des Schifa-Krankenhauses in Gaza gehen nach Angaben der israelischen Armee weiter. "Rund 200 Terroristen sind im Bereich des Krankenhauses seit Beginn der Aktivität ausgeschaltet worden", teilt das Militär mit. In den letzten 24 Stunden hätten "Terroristen von dem Notfallmedizin-Gebäude des Schifa-Krankenhauses aus und von außerhalb auf israelische Truppen geschossen".

Die Armee beschreibt den Einsatz als präzise, Schaden an Zivilisten, Patienten, medizinischen Teams und medizinischer Ausrüstung werde verhindert. Zivilisten, Patienten und Gesundheitsteams seien in alternative medizinische Anlagen gebracht worden, die von der Armee eingerichtet worden seien. Die Armeeangaben können derzeit nicht unabhängig überprüft werden.

Die Organisation Euro-Med Human Rights Monitor wirft Israels Armee dagegen vor, sie habe bei dem Einsatz in Schifa Zivilisten gezielt getötet, darunter auch Kinder. Palästinensische Medien berichten, ein Journalist des Hamas-nahen Radiosenders Saut Al-Kuds sei in der Klinik von Soldaten erschossen worden. Auch diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Israel wirft der islamistischen Hamas vor, medizinische Einrichtungen systematisch für militärische Zwecke zu missbrauchen. Die Hamas weist dies zurück.

USA vermelden Abschuss vier Drohnen der Huthi-Miliz über dem Roten Meer

11.24 Uhr: Das US-Militär hat eigenen Angaben zufolge vier von der Huthi-Miliz im Jemen abgefeuerte Drohnen über dem Roten Meer abgefangen. Die Drohnen hätten ein US-Kriegsschiff zum Ziel gehabt und seien gegen 02.00 Uhr Ortszeit (00.00 Uhr MEZ) "zerstört" worden, erklärt das für die Region zuständige US-Militärkommando Central Command. Es seien keine Verletzten oder Schäden gemeldet worden, hieß es weiter.

Die Huthi-Miliz greift seit November Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden an, um sich nach eigenen Angaben mit den Palästinensern im Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen zu solidarisieren. Die Huthis sehen sich als Teil der gegen Israel gerichteten und vom Iran unterstützten "Achse des Widerstands", zu der neben der Hamas auch die Hisbollah-Miliz im Libanon gehört.

Die USA und Großbritannien reagierten mit Angriffen auf Huthi-Stellungen im Jemen und wollen weitere Attacken auf Frachtschiffe damit verhindern. Zudem versuchen Kriegsschiffe zweier internationaler Koalitionen, den Schiffsverkehr entlang der jemenitischen Küste zu sichern. Die Bundeswehr ist als Teil der EU-Marinemission "Aspides" mit der Fregatte "Hessen" vor Ort.

US-Senator: Keine Waffenruhe ohne Geiselfreilassung

5.30 Uhr: Die Vereinigten Staaten werden nur eine Pause im Gaza-Krieg unterstützen, die die Freilassung der Geiseln einschließt, sagte Senator Lindsay Graham (R-South Carolina) am Mittwoch vor Reportern in Israel. Das berichtete ie "Jerusalem Post". Er warnte die Hamas davor, die Enthaltung Washingtons bei der jüngsten Resolution des UN-Sicherheitsrats misszuverstehen. "Die Hamas kann nicht eine Sekunde lang glauben, dass Israel die Kämpfe ohne die Rückkehr der Geiseln einstellen würde", sagte Graham. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Kirchen rufen zu Osterruhe auf

0.10 Uhr: Die Kirchenoberhäupter in Jerusalem haben in ihrer Osterbotschaft zu einer "sofortigen und anhaltenden Waffenruhe" im Gaza-Krieg aufgerufen. In der am Mittwoch veröffentlichten Botschaft war die Rede von "intensivem Leid, das uns hier im Heiligen Land umgibt". Man verurteilte "alle gewaltsamen Taten in dem gegenwärtigen verheerenden Krieg, vor allem jene, die sich gegen unschuldige Zivilisten richten".

Mittwoch, 27,. März

Berichte über neun Tote bei israelischen Luftangriffen im Libanon

21.49 Uhr: Bei zwei israelischen Luftangriffen im Libanon sind am Mittwochabend nach libanesischen Angaben mindestens neun Menschen getötet worden. Die israelische Armee teilte mit, Kampfjets hätten in Tajir Harfa eine Terrorzelle in einer Militäreinrichtung der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah getroffen. Eine weitere Terrorzelle sei in der Nähe von Nakura beschossen worden.