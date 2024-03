Guterres mahnt Sicherheit der UN-Truppen an

4.05 Uhr: UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Explosion einer Granate im Südlibanon, bei der gestern drei UN-Beobachter und ein Dolmetscher verletzt wurden, verurteilt und dazu aufgerufen, die Sicherheit der Friedenstruppen zu gewährleisten, teilte sein Sprecher Stéphane Dujarric in einer Erklärung mit. "Diese Feindseligkeiten haben nicht nur die Lebensgrundlage von Tausenden Menschen zunichtegemacht, sondern stellen auch eine ernste Bedrohung für die Sicherheit und Stabilität des Libanon , Israels und der Region dar", so Dujarric.

US-Abgeordneter: Gaza wie Hiroshima behandeln

3.10 Uhr: Ein republikanischer Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus hat vorgeschlagen, dass man Gaza wie Hiroshima oder Nagasaki behandeln wollte. Bei einem Wahlkampfauftritt, von dem es auf X Videos gibt, sagte der Tim Walberg aus Michigan bereits am vergangenen Montag: "Behandele es wie Hiroshima, Beende es schnell." Zuvor hatte er sich gegen weitere Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen ausgesprochen. Ein Sprecher des Abgeordneten, Mike Rorke, sagte laut "Detroit News", Walberg habe auf eine Frage über die Entsendung amerikanischer Truppen in den Gazastreifen zum Bau eines Hafens für Hilfslieferungen an die Palästinenser geantwortet. "Der Kongressabgeordnete Walberg lehnt es vehement ab, unsere Truppen in Gefahr zu bringen.

Massenproteste in Israel: Benjamin Netanjahu im Fadenkreuz – Festnahmen

21.59 Uhr: Tausende Israelis haben gegen die Regierung des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu demonstriert. In Tel Aviv forderten am Samstagabend Demonstrantinnen und Demonstranten Medienberichten zufolge eine vorgezogene Neuwahl sowie die Freilassung der Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas. Auch in anderen Städten, darunter Jerusalem und Haifa, kam es zu Protesten. In Tel Aviv kam es nach Polizeiangaben zu Ausschreitungen, nach Medienberichten wurden daraufhin 16 Menschen festgenommen. In Jerusalem durchbrachen Hunderte Teilnehmer eines Protests den Angaben zufolge eine Sperre nahe dem Amtssitz Netanjahus.