In Rumänien entsteht derzeit eine militärische Kleinstadt für Nato-Soldaten. Es ist ein Mammutprojekt, von dem sich das westliche Verteidigungsbündnis viel erhofft.

Die Veränderung ist tiefgreifend: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat dazu geführt, dass die Nato ihre Flanken so sehr stärkt wie nie zuvor. Multinationale Kampfgruppen sind an der Ostgrenze des Bündnisses in Ländern wie Bulgarien, Litauen, Polen und der Slowakei stationiert. Mit Schweden und Finnland wurden zwei wichtige Mitglieder hinzugewonnen, die vor allem rund um die Ostsee die Position der Nato stärken. Und ein weiterer wichtiger Meilenstein wird nun am Schwarzen Meer gelegt.

Dort entsteht derzeit eine militärische Kleinstadt. Rumänien baut dazu seinen Luftwaffenstützpunkt "Mihail Kogălniceanu" nahe der Hafenstadt Constanța aus. Es ist ein Mammutprojekt – denn einmal fertiggestellt, soll es flächenmäßig die größte Nato-Basis Europas werden.

Das Land will damit zur tragenden Säule an der Nato-Ostflanke werden. Schon lange hat Rumänien eine stärkere Nato-Präsenz gefordert. Der rumänische Politikanalyst Dorin Popescu erklärt das im Gespräch mit t-online mit dem "hohen Maß an Bedrohung": "Die Notwendigkeit einer angemessenen Reaktion auf diese Bedrohung kennt Rumänien besser als jeder andere Staat." Doch wie genau läuft der Ausbau ab? Und was erhofft sich die Nato davon?

Der neue Nato-Stützpunkt wird doppelt so groß wie Ramstein

Mitte März haben die Bauarbeiten begonnen, wie das rumänische Nachrichtenportal "Euronews" berichtet. Zunächst gehe es dabei um die grundlegende Infrastruktur, also Zufahrtsstraßen und den Aufbau eines Stromnetzes, das dem Energiebedarf des künftigen Stützpunktes standhält. Bald soll dann der Bau einer weiteren Start- und Landebahn parallel zur bereits existierenden starten. Zudem kommen weitere Rollfelder und Hangars für Militärmaschinen hinzu.

Nicolae Crețu, der Kommandeur des Stützpunktes, macht im Gespräch mit "Euronews" deutlich, was es noch braucht: "Wartungshallen, Treibstofflager, Munition, Ausrüstung, luftfahrttechnisches Material, Simulatoren, Verpflegungseinrichtungen, Unterkünfte, alles wird benötigt, um den Betrieb und die Aufgaben einer Basis dieser Größenordnung zu unterstützen." Auch Schulen, Kindergärten, eine Klinik und sogar Geschäfte sollen dort entstehen. Rumänien lässt sich all das laut Planung rund 2,5 Milliarden Euro kosten. Bis zu 20 Jahre Bauzeit sind veranschlagt.

Die Größe der künftigen Nato-Basis sucht ihresgleichen: Mehr als 10.000 Soldaten samt ihren Familien sollen hier Platz finden, insgesamt also womöglich mehr als 30.000 Menschen. Das Areal bemisst sich auf knapp 3.000 Hektar. Schon jetzt sind dort einige Hundert US-amerikanische sowie ein rumänisches Hubschrauberschwadron stationiert. Zudem nutzt die Nato den Stützpunkt bereits für Einsätze zur Überwachung des Luftraums an der Ostflanke.

Zum Vergleich: In Ramstein lebten und arbeiteten im vergangenen Sommer auf rund 1.400 Hektar Fläche mehr als 9.000 Soldaten und rund 12.000 Angehörige. Im gesamten US-amerikanischen Militärkomplex rund um Kaiserslautern (Kaiserslautern Military Community), von dem der Stützpunkt Ramstein nur ein Teil ist, leben gut 56.000 Menschen. Es ist die größte US-Militärbasis außerhalb der Vereinigten Staaten. Allerdings wird davon lediglich Ramstein auch von der Nato genutzt, der restliche Komplex nur von den US-Streitkräften.

"Die Sicherheitslage hat sich alarmierend verschlechtert"