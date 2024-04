UN-Gremium fordert Stopp von Waffenverkäufen an Israel

10.53 Uhr: Der UN-Menschenrechtsrat hat angesichts der Lage im Gazastreifen einen Stopp der Waffenverkäufe an Israel gefordert. In einer am Freitag verabschiedeten Resolution verlangt das in Genf ansässige Gremium, wegen der "möglichen Gefahr eines Völkermords im Gazastreifen" jegliche Waffenlieferungen nach Israel einzustellen. Für die Resolution stimmen 28 der 47 Mitglieder des Menschenrechtsrats, sechs votieren dagegen und 13 enthalten sich der Stimme.

Es ist das erste Mal, dass der UN-Menschenrechtsrat Position zu dem seit einem halben Jahr andauernden Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen bezieht. Der Rat hat keine Möglichkeit, die Einhaltung seiner Resolutionen durchzusetzen.

Iran: Tausende gedenken getöteten Revolutionsgarden

10.26 Uhr: In Teheran haben sich am Freitag Tausende zum Gedenken an die sieben iranischen Militärs versammelt, die bei einem Israel zugeschriebenen Luftangriff auf ein iranisches Botschaftsgebäude in Damaskus getötet wurden. Die Särge der sieben Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden wurden auf die Anhänger zweier Transporter gebracht, die auf einem der größten Plätze der iranischen Hauptstadt geparkt waren, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP feststellt.

Die Zeremonie fand am sogenannten Al-Kuds-Tag statt. Al Kuds ist der arabische Name für Jerusalem. Der Aktionstag wird seit der Islamischen Revolution im Iran 1979 alljährlich am letzten Freitag des Fastenmonats Ramadan begangen und richtet sich gegen die Existenz Israels.

Die Menschenmenge auf dem Platz schwenkt iranische sowie Palästinenserfahnen und Flaggen der libanesischen Hisbollahmiliz. Auf einem Plakat wird eine Äußerung des geistlichen Oberhaupts des Irans, Ayatollah Ali Chamenei, aufgegriffen: "Wir werden das bösartige zionistische Regime dazu bringen, dieses Verbrechen zu bereuen."

Das iranische Staatsfernsehen zeigt Bilder von weiteren Versammlungen in Städten wie Maschhad im Nordosten des Irans, Kom im Zentrum sowie Sanandadsch und Schahrekord im Westen. Die Leichen der sieben Militärs sollen nach der Zeremonie in Teheran zur Beerdigung in ihre Heimatorte gebracht werden. Nach dem Angriff auf das iranische Konsulat in der syrischen Hauptstadt Damaskus am Montag haben die Spannungen zwischen Israel und dem Iran weiter zugenommen.