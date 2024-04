Benny Gantz fordert Neuwahlen

18.59 Uhr: Benny Gantz, Mitglied des israelischen Kriegskabinetts, fordert in einer Rede Neuwahlen. Erhoffe, dass alle verantwortungsbewussten Regierungsmitglieder ihm in seinem Vorschlag zustimmen würden, im September landesweite Neuwahlen abzuhalten.

Linke: Keine Waffen mehr an Israel

Polen bestellt Israels Botschafter ein

Haaretz: Eigenmächtigkeit war Grund für Angriff auf Helfer in Gaza

"Haaretz" schreibt unter Berufung auf den Militärgeheimdienst, die Zuständigen in der Armee wüssten "genau, was der Grund für den Angriff war – in Gaza macht jeder, was er will". Im Gaza-Krieg lege "jeder Kommandeur die Regeln für sich selbst fest" und habe seine eigene Interpretation der Vorschriften. Laut dem Medium ging der Angriff auf einen Terrorverdacht zurück. Die Streitkräfte hätten den Hilfskonvoi wegen der Vermutung attackiert, ein Terrorist sei mit ihm unterwegs gewesen. Eine Einheit hatte demnach einen bewaffneten Mann auf einem Lastwagen identifiziert. Später sei dieser aber nicht mehr Teil der Autokolonne gewesen.