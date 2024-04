Netanjahu gesteht "unbeabsichtigten" Angriff auf Hilfskonvoi

13.58 Uhr: Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu äußert sich zum Tod der Helfer der Organisation "World Central Kitchen" in Gaza. Es sei "ein tragischer Fall, dass unsere Streitkräfte unabsichtlich unschuldige Menschen im Gazastreifen getroffen haben. So etwas kommt im Krieg vor, und wir werden den Fall bis zum Ende untersuchen", sagt er. Und weiter: "Wir stehen in Kontakt mit den beteiligten Regierungen und werden alles tun, damit sich so etwas nicht wiederholt."