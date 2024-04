Zehntausende demonstrieren gegen Netanjahu. Im Gazastreifen wurde eine weitere Leiche einer Geisel aufgefunden. Mehr Informationen im Newsblog.

Zehntausende demonstrieren in Israel gegen Netanjahu-Regierung

22.19 Uhr: Zehntausende Menschen demonstrieren am Samstagabend in Tel Aviv und anderen israelischen Städten gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Sie fordern ernsthaftere Bemühungen um die Freilassung der von der islamistischen Hamas verschleppten Geiseln. An diesem Sonntag werden es genau sechs Monate her sein, dass Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen den Süden Israels überfielen, knapp 1200 Menschen töteten und weitere 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppten.

Einer der Redner in Tel Aviv erinnert an Netanjahus Bruder Joni, der 1976 als Elitesoldat bei der Befreiung von Geiseln aus einem von palästinensischen und deutschen Terroristen entführten Flugzeug ums Leben gekommen war. "Und was ist mit dir, Bibi?", fragt er, Netanjahu mit der Kurzform seines Vornamens ansprechend. "Was hast du getan? Was wird dein Erbe sein? Nichts als politischer Spin und Intrige (...) wird dein Erbe sein."

Die Demonstranten entzünden mehrere Feuer auf der Straße. Polizisten schreiten ein und löschen sie mit Feuerlöschern. Dabei kommt es zu Zusammenstößen zwischen Beamten und Demonstranten, wie Medien berichten. An einer anderen Stelle überfährt ein Auto offenbar mutwillig drei Kundgebungsteilnehmer, die Verletzungen erleiden. Die Polizei nimmt den Fahrer des Wagens fest.

WHO: Krankenhaus im Gazastreifen "leere Hülle mit Gräbern"

21.59 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigt sich erschüttert über den Zustand des größten Krankenhauses im Gazastreifen. Das Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt sei nach der Belagerung durch die israelische Armee "nur noch eine leere Hülle mit Menschengräbern", schrieb WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Samstag im Onlinedienst X. Die meisten Gebäude des Krankenhauskomplexes seien "weitgehend zerstört".

Das Al-Schifa-Krankenhaus sei "aufgrund des Ausmaßes der Verwüstung völlig funktionsunfähig", erklärt die WHO. Es befinden sich demnach keine Patienten mehr in der Klinik.

Deutsche Fregatte wehrt Angriff auf Frachtschiff im Roten Meer ab

20.24 Uhr: Die deutsche Fregatte "Hessen" hat bei ihrem Einsatz zum Schutz von Handelsschiffen im Roten Meer einen weiteren Angriff abgewehrt. Wie das Einsatzführungskommando der Bundeswehr im Onlinedienst X mitteilt, vereitelte die "Hessen" am Samstagnachmittag "einen Angriff gegen ein ziviles Frachtschiff" im Roten Meer. "Ein anfliegender Flugkörper konnte zerstört werden", heißt es weiter. Die "Hessen" war Ende Februar als Teil der EU-Marinemission "Aspides" zum Schutz der Handelsschifffahrt mit 240 Soldatinnen und Soldaten an Bord in die Region entsandt worden. Lesen Sie hier mehr über den jüngsten Vorfall im Roten Meer.

Hamas-Delegation reist nach Kairo zu Verhandlungen über Feuerpause

14 Uhr: Eine Hamas-Delegation wird am Sonntag zu Verhandlungen über einen Waffenstillstand nach Kairo reisen. Angeführt werde sie vom stellvertretenden Hamas-Chef im Gazastreifen, Chalil Al-Hajja, teilt die radikal-islamische Gruppierung mit. Sie bekräftigt, die Feuerpause müsse dauerhaft sein und die israelischen Streitkräfte müssten sich aus dem Gazastreifen zurückziehen. Zudem sollten palästinensische Gefangene gegen israelische Geiseln ausgetauscht werden.

Israels Armee birgt weitere Leiche einer Geisel