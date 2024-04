10 bis 15 Tage, um Uran anzureichern

In einem Bericht des Congressional Research Service, dem wissenschaftlichen Dienst des US-Kongresses, aus dem vergangenen März heißt es, dass man davon ausgehe, dass es dem Iran möglich wäre, das Uran in seinem Besitz innerhalb von 10 bis 15 Tagen so anzureichern, dass es in Kernwaffen genutzt werden könnte. Auch besitze der Iran Trägerraketen, die mit einem Atomsprengkopf ausgestattet werden könnten.