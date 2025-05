Doch der Bau zieht sich. Wie nun Berichte des "Wall Street Journal" ("WSJ") und der "Moscow Times" zeigen, sind zwar einzelne Teilabschnitte entstanden, aber an vielen Stellen gibt es keine zusammenhängenden Gleisverbindungen. Eigentlich sollten erste Strecken zwischen Estland, Lettland und Litauen in diesem Jahr fertig werden, doch nun steht laut "Moscow Times" 2030 als frühester Zeitpunkt im Raum. Das könnte ausgerechnet dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine strategisch zugutekommen.

Bahn ist besonders effizient

Bahnstrecken spielen für die Versorgung mit Gerät und Munition eine wichtige Rolle. Laut "Merkur" zeigt sich das auch aktuell an der durch die Bundeswehr angeführte Multinational Battlegroup der Nato in Litauen. Der Kampfverband von rund 1.600 Soldaten soll bis 2027 in der Brigade Litauen aufgehen. Diese Soldaten erhalten mehrere deutsche Leopard-2-Panzer – per Bahn.