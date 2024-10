Seit vielen Jahren warnen die baltischen Staaten vor Russlands Expansionsdrang. Der Ukraine-Krieg bestätigte sie. Nun arbeiten sie intensiv an Maßnahmen zur Verteidigung ihrer Grenzen.

Was passiert, wenn der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine eines Tages beendet ist? Hört man sich im Baltikum um, so wird man eine fast einhellige Antwort bekommen: Das russische Streben nach Expansion und alter Größe wird nicht vorbei sein – vor allem nicht, wenn Russland zumindest einige seiner Ziele in der Ukraine durch seine Aggression erreicht.

Angesichts dessen bereiten sich die baltischen Sstaaten, aber auch Polen und andere Länder an der Nato-Ostflanke bereits jetzt auf den Ernstfall vor: einen möglichen russischen Angriff auf ihr Territorium. "Die Ukraine kauft uns ein paar Jahre Zeit", erklärte der litauische nationale Sicherheitsberater Kęstutis Budrys laut "Bild"-Zeitung kürzlich auf einer Sicherheitskonferenz in Vilnius. Denn wann der Krieg vorbei sein wird, kann bisher niemand sagen.

Doch wie wollen die Staaten im Osten Europas, die im Falle eines Angriffs wohl die erste Verteidigungslinie bilden würden, diese Zeit nutzen? Im Baltikum und in Polen, aber auch im Ostseeraum, wo erst in diesem und dem vergangenen Jahr mit Finnland und Schweden zwei neue Mitglieder in die Nato eingetreten sind, laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Die Devise: Russland soll frühzeitig abgeschreckt werden, damit es gar nicht erst auf die Idee kommt, eine weitere militärische Eskalation in Europa anzustreben.

"Wir werden Sankt Petersburg direkt angreifen"

Die Marschroute gab der ehemalige Generalstabschef des polnischen Militärs, Rajmund Andrzejczak, auf der Konferenz "Defending Baltics" vor: "Wenn sie einen Zentimeter litauischen Territoriums angreifen, wird die Antwort sofort kommen", zitiert ihn die "Bild". Der Ex-Militär nimmt an, dass der Kreml im Falle eines russischen Siegs in der Ukraine Divisionen in den belarussischen Städten Brest und Hrodna sowie in der ukrainischen Stadt Lwiw stationieren würde.

Besonders Polen und Litauen seien deshalb in Gefahr. Die nur gut 100 Kilometer lange Grenze der beiden Länder wird als Suwałki-Lücke bezeichnet. Direkt daran grenzt auch die russische Enklave Kaliningrad, in der Russland laut Einschätzung von Experten der Denkfabrik Carnegie Endowment for International Peace nicht nur das Hauptquartier seiner Ostseeflotte unterhält, sondern auch ein umfangreiches Waffenarsenal mit Marschflugkörpern, Boden-Luft-Raketen und sogar Nuklearwaffen. Mehr zur Suwałki-Lücke lesen Sie hier.

Video | Über diese Lücke könnte Putin das Bündnis angreifen Player wird geladen Quelle: t-online

Andrzejczak sagte, die Antwort auf eine russische Aggression solle "nicht am ersten Tag, sondern in der ersten Minute erfolgen". Alle strategischen Ziele in einer Reichweite von 300 Kilometern sollen getroffen werden. "Wir werden Sankt Petersburg direkt angreifen", sagte der Ex-Militär laut "Bild". Polen beschaffe zu diesem Zweck "800 Raketen mit 900 Kilometern Reichweite" – alles, um Russland von einem Angriff abzuschrecken.

Auf die Nato wollen die Balten nicht warten

Auch der erst im Juli eingesetzte Oberbefehlshaber des litauischen Militärs, Raimundas Vaikšnoras, forderte eine schnelle Reaktion: "Wir müssen sofort allein zurückschlagen können, ohne auf die Entscheidung in gewissen Nato-Hauptstädten warten zu müssen, ob man Artikel fünf nun ausruft oder nicht", sagte er dem Bericht zufolge. Der Artikel fünf des Nato-Vertrags regelt den Bündnisfall: Wenn ein Mitglied angegriffen wird, wird dies als Angriff auf alle Partner gewertet.

Auch Litauen ergreift angesichts dessen bereits Maßnahmen. So hat das Land bereits im Jahr 2022 einen Vertrag mit den USA zur Beschaffung von acht Himars-Mehrfachraketenwerfern unterzeichnet, die sich im Einsatz in der Ukraine als effektiv erwiesen haben. Diese haben eine Reichweite von rund 300 Kilometern. Die ersten dieser Waffensysteme sollen im kommenden Jahr ausgeliefert werden.