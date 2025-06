Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Konfrontation zwischen Israel und Iran überschattet den G7-Gipfel. Die Staats- und Regierungschefs wollen mit Donald Trump ein Zeichen der Geschlossenheit setzen. Das gelingt nur halb, denn er verlässt den Gipfel vorzeitig.

Johannes Bebermeier berichtet aus Kananaskis, Bastian Brauns berichtet aus Washington

Friedrich Merz lächelt gequält. Der Bundeskanzler steht im Bergdorf Kananaskis vor Journalisten, die Sonne scheint, in seinem Rücken erheben sich die kanadischen Rocky Mountains. Könnte schlechter sein, eigentlich. Doch als Merz gefragt wird, was er davon halte, dass Wladimir Putin in der Konfrontation zwischen Israel und Iran vermitteln will, da nützt auch die Kulisse des G7-Gipfels in Kanada nichts mehr.

Das hat ja gerade noch gefehlt, so kann man sein gequältes Lächeln deuten. Auch wenn er das als Bundeskanzler etwas diplomatischer ausdrücken muss. "Ich sehe persönlich nicht, dass der russische Staatspräsident in diesem Konflikt eine vermittelnde Rolle spielen könnte", sagt Merz also. Und: "Es wäre gut, wenn Russland seinen Krieg in der Ukraine beendet." Das liege immerhin "ausschließlich und allein" in Putins Hand.

Es ist der Montagvormittag in Kanada, der Gipfel hat noch gar nicht richtig begonnen. Noch scheint alles in Ordnung, jedenfalls den Umständen entsprechend. Und die sind natürlich ohnehin schon mies. Dass der G7-Gipfel in Kanada mit Krisen überfrachtet sein würde, war von vornherein klar: der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, Donald Trumps Zollpolitik oder die Zukunft der Nato. Mit den Angriffen Israels auf militärische Ziele im Iran ist in den vergangenen Tagen nun ein weiterer Großkonflikt hinzugekommen.

Wirklich substanzielle Beschlüsse hatte kaum jemand vom G7-Gipfel erwartet. Die Hoffnung war trotzdem, zumindest ein Zeichen der Geschlossenheit in die Welt senden zu können. Doch selbst das gelingt nicht so wie geplant. Trump verlässt den Gipfel schon am ersten Tag. Der Westen steckt erkennbar in einer Krise.

Erst die Warnung – dann die Abreise

Es ist später Nachmittag in Kanada, als die Hoffnungen auf ein Zeichen der Einigkeit zerplatzen. Über sein soziales Netzwerk Truth Social wettert Trump zuerst gegen den Iran, dass das Regime endlich einen Deal unterzeichnen solle. "Niemals kann der Iran eine Nuklearwaffe besitzen", schreibt Trump. Dann folgt eine Warnung, die aufschrecken lässt: "Jeder sollte Teheran sofort verlassen." Was das heißen soll, weiß in diesem Moment noch niemand.

Dann folgen die ersten Meldungen: erneute heftige Explosionen an mehreren Orten im Iran, auch nahe Teheran. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt lässt die Öffentlichkeit wissen: Der Präsident isst mit den anderen Staats- und Regierungschefs noch zu Abend. Dann fliegt er sofort zurück nach Washington. Der Grund ist, "was gerade im Nahen Osten geschieht", schreibt Leavitt auf der Plattform X.

Noch vor dem Abflug aus Kanada teilt Trump seinem Nationalen Sicherheitsrat mit, sich nach seiner Rückkehr in die Hauptstadt im Situation Room, dem Lagezentrum des Weißen Hauses einzufinden.

Was genau hinter Trumps Abreise steckt, ist bislang nicht klar. Gibt es jetzt eine Gelegenheit für eine diplomatische Lösung? Oder werden die USA nun doch in den Krieg eingreifen, indem das US-Militär die unterirdischen iranischen Nuklearanlagen zerstört? Trumps Verteidigungsminister Pete Hegseth sagt beim Sender "Fox News" lediglich: "Wir haben Assets in der Region und die werden wir verteidigen."

Trumps widersprüchliche Signale