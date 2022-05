Für den Putschversuch 2016 macht der türkische Präsident den Prediger Fetulah Gülen verantwortlich. Wirkliche Beweise dafür veröffentlichte die türkische Führung bisher nicht, trotzdem gab es in den vergangenen fünf Jahren in der Türkei immer wieder politische Säuberungsaktionen unter dem Denkmantel der Aufklärung des Putschversuchs. Erdoğan nutzte die Chance, um politische Gegner aus dem Verkehr zu ziehen, viele Unschuldige verloren ihren Job und saßen teilweise viele Monate in Untersuchungshaft.

Seither unterstellt die türkische Führung den EU-Staaten, Anhänger der Gülen-Bewegung zu decken und fordert ihre Auslieferung. Dafür braucht es allerdings nicht nur Namenslisten, sondern auch Beweise. Die legte die Türkei bisher nicht vor.

3. Sicherheitspolitische Konflikte

Es sind Konflikte, die auch in der Europäischen Union große Bauchschmerzen auslösen – immerhin geht Erdoğan auch massiv gegen die Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei vor. Aber die Liste der Auseinandersetzungen, an denen sich die Türkei und der Rest der Nato in den vergangenen Jahren abgearbeitet haben, ist noch länger.

In Bursa hängt ein riesiges Plakat von Erdoğan an einer Häuserfassade: In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Konflikte zwischen dem türkischen Präsidenten und dem Westen. (Quelle: imago-images-bilder)

Erdoğan griff 2018 die kurdische Miliz YPG Syrien an, die ein Verbündeter des Westens im Kampf gegen die Terrormiliz IS ist. Plötzlich rollten türkische Leopard-2-Panzer aus Deutschland nach Syrien, das war ein Schock für den Rest der Nato. Darüber hinaus bewaffnete die türkische Führung verdeckt islamistische Gruppen in Nordsyrien und warf Journalisten wie Can Dündar ins Gefängnis, die darüber berichteten. Danach kaufte die Türkei das Flugabwehrsystem S-400 von Russland, unterstützte Aserbaidschan im Krieg in Berg Karabach und ließ den Konflikt mit Griechenland im Mittelmeer eskalieren.

Als Reaktion auf die militärische Intervention in Syrien sanktionierten viele westliche Staaten – auch Schweden – militärische Exporte in der Türkei. Diese Sanktionen gelten bis heute.

4. Erdoğan bangt um seine Wiederwahl

Aber auch innenpolitisch ist der türkische Präsident schwer angeschlagen. Die türkische Lira ist noch immer im Sinkflug und die Türkei leidet unter einer Mega-Inflation, die sich im Mai bei knapp 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat befand. All das ist auch das Resultat der Fehler des türkischen Präsidenten und seines Einflusses auf die Zinspolitik der türkischen Zentralbank.

Ein Wechselbüro in Istanbul: Die Türkei steckt weiterhin in einer schweren Wirtschafts- und Währungskrise. (Quelle: imago-images-bilder)