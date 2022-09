Gefechte in Armenien: Nutzt Aserbaidschan den Ukraine-Krieg aus?

Auffällig lautes Schweigen

Michel, der sich noch Ende August mit Paschinjan und dem aserbaidschanischen Präsidenten Aliyew traf und über einen Friedensvertrag verhandelte, sagte, die EU sei bereit, sich um Deeskalation zu bemühen. Sie wolle als "ehrlicher Vermittler" auftreten, gab auch der EU-Außenbeauftragte Joseph Borrell bekannt. Er ist zugleich Vize-Präsident der EU-Kommission – von deren Spitze bislang auffällig laut geschwiegen wird.

Denn im Juli pries Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das autokratisch regierte Aserbaidschan noch als "vertrauenswürdigen Partner" an. Damals war sie in Baku zu Gast, unterschrieb mit Aliyew eine Erklärung zum Ausbau der Zusammenarbeit, vor allem beim Gas – Unabhängigkeit von Russland lautete die oberste Maxime.

Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Nun verweist die EU-Kommission auf t-online-Anfrage auf Borrell. Von Ursula von der Leyen dagegen: nichts. Auch das deutsche Außenministerium äußerte sich auf t-online-Anfrage nicht.

Frieden in weiter Ferne

Derweil legt sich Aserbaidschan die Rechtfertigung weiterer möglicher Angriffe zurecht. Armenien bereite sich auf eine "groß angelegte militärische Provokation" vor, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des Außenministeriums. Darin wird von einer angeblichen Stationierung von schweren Waffen in Grenznähe, der "fortgesetzten Verlegung von Landminen" und der Verletzung des Völkerrechts sowie des Waffenstillstandsabkommens von 2020 berichtet. Kriegsverbrechen werfen sich beide Seiten vor – international wiegen die Vorwürfe gegen Aserbaidschan jedoch schwerer. Armenien habe "keinerlei Interesse am Friedensprozess" und wolle diesen untergraben, heißt es aus Baku weiter.

Das klang vor wenigen Tagen noch ganz anders: Nach dem letzten Treffen mit EU-Ratspräsident Charles Michel Ende August hatte der aserbaidschanische Präsident Aliyew in einem Interview mit der italienischen Zeitung "Il Sole 24 Ore" Anfang September gesagt, er rechne mit einem Friedensvertrag innerhalb weniger Monate.

Der armenische Ministerpräsident Paschinjan sagte am Dienstag im Parlament jedoch, bei dem Treffen sei vor allem die kompromisslose Haltung Aserbaidschans deutlich geworden. Nachdem zwischenzeitlich ein Friedensvertrag so nah wie nie schien, ist er somit nun wieder in weite Ferne gerückt.