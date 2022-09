Historiker über Ukraine-Krieg: "Dann hätten wir es mit einem anderen Russland zu tun"

Putin ist fest davon überzeugt, dass Ukrainer eigentlich Russen sind. Er hat den ideologischen Nährboden für diesen Krieg jedoch noch viel früher bereitet. Vor allem die jährlichen Feierlichkeiten zum Tag des Sieges am 9. Mai sind ein wichtiger Baustein: Dieser Kriegskult, in dem immer wieder Russlands historische Mission – der Kampf gegen den Faschismus – zelebriert wird.

Heute bezeichnet Russlands Regime seine sämtlichen Gegner als "Faschisten" – vom jüdischen Präsidenten der Ukraine bis zur Nato. Der russischen Bevölkerung wird weisgemacht, dass sie heute den gleichen Kampf austrage wie einst ihre Vorväter.

Provokant bemerkt: Mit Gerhard Schröder und Angela Merkel hatte Putin immer wieder Gäste aus dem "faschistischen" Ausland zum Tag des Sieges eingeladen.

Dass die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel bei den Feiern zu Gast war, bedarf einmal der kritischen Aufarbeitung. Schon lange dient der Tag des Sieges vor allem der Darstellung Russlands als Großmacht und nicht dem Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkriegs.

Den Bruch mit dem Westen hat Putin nun vollzogen, nun wirbt er vor allem in Asien um Sympathie.

Diesem Zweck diente auch sein Auftritt beim Wirtschaftsforum in Wladiwostok kürzlich wie auch das Manöver "Wostok 2022". Mit der Militärübung will Putin zeigen, dass alles "normal" ist – und Russlands militärische Kraft nicht komplett in der Ukraine gebunden ist. Der Kremlchef braucht derzeit dringend gute Nachrichten.

Er muss auch China als Verbündeten davon überzeugen, dass Peking die richtige Wahl getroffen hat, als es sich auf die Seite Russlands schlug. Das wird natürlich mit jedem Kriegstag schwerer.

Putin schürt also Ressentiments gegen den Westen und geriert Russland in der Propaganda als "Opfer" einer angeblichen westlichen Umzingelungspolitik.

Die Wahrheit sieht tatsächlich anders aus. Deutschland hat sich in den 1990er-Jahren dafür eingesetzt, dass Polen und andere osteuropäische Staaten in die Nato aufgenommen wurden. Nachdem dies geschehen war, gab es in Deutschland – und auch bei anderen europäischen Staaten – eine Fixierung auf Russland.

Mit der Erweiterung von Nato und Europäischer Union gen Westen müsse Schluss sein, lautete nun die Devise Angela Merkels. Sie hatte kein Interesse an der Ukraine und ihren Problemen. 2008 haben Deutschland und Frankreich dafür gesorgt, dass die Ukraine nicht als Beitrittskandidatin für die Nato in Betracht gezogen wurde. Dadurch ist das Land überhaupt erst in diese prekäre Lage zwischen Ost und West geraten.