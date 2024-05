Die USA könnten ihr Einverständnis geben, damit die Ukraine mit US-Waffen Ziele auf russischem Staatsgebiet angreifen kann. Wladimir Putin droht in dem Fall mit ernsthaften Konsequenzen. Was bedeutet das für den Krieg?

Im Umgang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine könnte im Westen die nächste Hürde fallen. Die ukrainischen Verteidiger stehen weiterhin an vielen Frontabschnitten extrem unter Druck. Zwar konnte der russische Vormarsch in der Region Charkiw gestoppt werden, aber in Grenznähe sollen sich erneut Zehntausende russische Soldaten sammeln. Es gibt keinen Zweifel: Russland hat weiterhin die Initiative in diesem Krieg, greift an einigen Frontabschnitten im Osten der Ukraine an, um die ukrainischen Kräfte langsam aufzureiben.

Video | Russland startet Atomübung nahe Ukraine Quelle: Glomex

Auch deshalb bittet Kiew seine internationalen Unterstützer schon lange darum, mit westlichen Waffen auch Ziele in Russland angreifen zu können. Bislang blockieren hier Länder wie die USA, Deutschland oder Italien – doch Frankreich und Großbritannien setzen sich mit den baltischen Staaten und Polen für eine Kursänderung ein. Vor dem Nato-Außenministertreffen in Prag am Donnerstag verkündete US-Außenminister Antony Blinken: Seit der russischen Invasion der Ukraine hätten "sich die Bedingungen geändert, das Schlachtfeld hat sich verändert, und Russland hat seine Aggressions- und Eskalationspolitik geändert, sodass wir uns angepasst und umgestellt haben".

Der Kreml reagierte panisch auf Erklärungen aus dem Westen und schickte Drohungen in Richtung Europa. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte am Dienstag: "Diese Vertreter der Nato, besonders in Europa und speziell in den kleinen Ländern, sollten sich darüber im Klaren sein, womit sie spielen." Und weiter: "Das ist eine ernste Angelegenheit."

Der ehemalige Präsident und Putin-Getreue Dmitri Medwedew versprach Polen dagegen am Dienstag "radioaktive Asche" und der Kreml-nahe Politologe Dmitri Suslow erwog am Mittwoch öffentlich, den Westen mit einer Atomexplosion einzuschüchtern.

Die Nerven liegen also wieder blank und Russland droht erneut mit seinen Nuklearwaffen. Das zeigt vor allem: Für das russische Militär wäre es ein Alptraum, sollten westliche Marschflugkörper gegen Ziele im eigenen Land eingesetzt werden. Das könnte schmerzhaft für Putin werden – und deshalb verschärft der Kreml nun den Ton.

Angriffe auf Charkiw erhöhen Druck auf den Westen

Doch soweit ist es noch nicht – und das hängt in erster Linie an US-Präsident Joe Biden. Westliche Diplomaten erklärten t-online, dass man im Weißen Haus in dieser Frage gespaltener Meinung sei. Biden sei sich darüber bewusst, dass der Einsatz westlicher Waffen auf russischem Staatsgebiet eine neue Eskalationsstufe sei. US-Raketen, die auf Ziele in Russland fliegen? Bisher wollte das die US-Administration verhindern.

Der Grund dafür sind aber nicht Putins aktuelle Drohungen. Die werden im Westen vor allem als Versuch gewertet, die Staatengemeinschaft zu spalten und Angst vor Maßnahmen zu erzeugen. Biden soll vielmehr die Sorge umtreiben, dass der Krieg dadurch schwerer zu kontrollieren sei. Zwar sollen westliche Waffen ausschließlich gegen militärische Ziele eingesetzt werden, aber vergangene Kriege – etwa auch der in Israel – haben gezeigt, dass die modernsten und zielgenauesten Systeme gelegentlich ihre Ziele verfehlen. Die USA fürchten Kollateralschäden in Russland.