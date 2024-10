Bastian Matteo Scianna: Hoffnung. Dieses Wort trifft es ziemlich genau. Deutschlands Politik gegenüber Russland war auf Verflechtung ausgelegt – bewusst und interessengeleitet. Alles basierte auf überaus optimistischen Erwartungen, dass dies den inneren Reformprozess in Russland unterstützen würde und in der internationalen Arena zu einer Form des friedlichen Miteinanders führen könnte. Das hat sich als falsch erwiesen – Wladimir Putin hat es ziemlich deutlich gemacht.

Bastian Matteo Scianna , Jahrgang 1987, ist habilitierter Historiker und seit 2016 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Militärgeschichte/Kulturgeschichte der Gewalt am Historischen Institut der Universität Potsdam. Scianna lehrt und forscht unter anderem zu deutscher Außenpolitik, europäischer Integration und Konflikten im Nahen Osten. Nach " Blutige Enthaltung. Deutschlands Rolle im Syrienkrieg " von 2021 (mit Sönke Neitzel) ist gerade sein neues Buch " Sonderzug nach Moskau. Geschichte der deutschen Russlandpolitik seit 1990 " erschienen.

So ist es. Dass Minsk nicht perfekt war, wusste Merkel aber auch und sie hatte mit einem anderen Problem zu tun: Griechenland drohte angesichts seiner Staatsschuldenkrise zu kollabieren, der Euro stand vor der Implosion. Da drohte alles überzukochen, der Krieg in der Ostukraine rückte aus dem Blick. Das kann man aus guten Gründen kritisieren, aber diesen Kontext müssen wir schon im Blick haben. Der Fairness halber muss an dieser Stelle auch gesagt werden, dass die Vereinigten Staaten unter Obama 2014/15 herzlich wenig unternahmen. Wir müssen daher auch immer auf das Handeln der deutschen Verbündeten schauen, sonst ist es zu einseitig, vor allem, da deutsche Russlandpolitik ohne die europäische Ebene gar nicht mehr zu verstehen ist.

Wolfgang Schäuble nannte es "Klugscheißerei", wenn in der Gegenwart Entscheidungen der Vergangenheit aufgrund des Wissens um die späteren Folgen kritisiert werden. Was denken Sie?

Als Historiker bin ich um Kontextualisierung, Vergleiche und Objektivität bemüht. Selbstverständlich muss die Vergangenheit befragt und eine Analyse betrieben werden. Gab es in der deutschen Politik ein Erkenntnisproblem über die innere Entwicklung Russlands? Mehrheitlich nein. Dem schließt sich dann allerdings die Frage an, was man tun soll. Nur weil man erkennt, dass Putin undemokratisch ist, er seine Bevölkerung unterdrückt und eine neoimperiale Außenpolitik einleitet, bedeutet das ja noch lange nicht, dass Deutschland allzu viel dagegen unternehmen konnte. Aber in meinen Augen hat man meistens zu wenig versucht, um auf den Kreml einzuwirken. Reduzierung der Energieabhängigkeit? Fehlanzeige. Investitionen in die Bundeswehr? Fehlanzeige. Ertüchtigung der Ukraine? Fehlanzeige. Nutzung der eigenen wirtschaftlichen Macht, um den Kreml zum Umdenken zu bewegen? Fehlanzeige. Auch wenn Deutschland eben keine Großmacht ist, hätte man sicher "mehr" unternehmen können. Ob dies letztlich das Kalkül Putins verändert hätte, ist eine andere Frage – aber das darf nicht Maßgabe des eigenen Handelns sein.