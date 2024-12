Militärexperte Thiele erwartet einen ungewissen Ausgang der neu entfachten Kämpfe: "Syrien wird vermutlich erneut in einer Art Limbo-Situation enden." Möglicherweise könnten die Aufständischen einige der neugewonnenen Gebiete behaupten. Doch: "Assad wird wohl weitermachen können", erklärt Thiele mit Blick auf das wahrscheinliche Einschreiten Russlands und des Iran. Moskau hatte bereits in den vergangenen Tagen mit punktuellen Bombardements die Regimetruppen im Kampf gegen die HTS-Einheiten unterstützt.

Russland wird wohl erneut unterstützen

Die Luftangriffe sollen nun auch fortgeführt werden, erklärt der syrische Generalstab. Laut eigenen Angaben hat die Armee Truppen rund um die umkämpften Regionen in Stellung gebracht. "Unsere Streitkräfte haben begonnen, sich auf mehreren Achsen in den ländlichen Gebieten von Aleppo, Hama und Idlib zu bewegen, um die Terroristen einzukreisen", heißt es in einer Mitteilung am Montag. Zudem soll bereits Verstärkung pro-iranischer Milizen aus dem Irak in Syrien eingetroffen sein.

Für den syrischen Diktator kommt es laut Thiele nun vor allem darauf an, den Vormarsch der Aufständischen zu verlangsamen oder sogar zu stoppen. "Wenn Assad die kommenden zwei Wochen übersteht, haben Russland und der Iran ausreichend Zeit, um ihre Planungen voranzutreiben und das Regime dann schlagkräftig zu unterstützen." Mit einem konzertierten Gegenschlag rechne er allerdings erst in gut drei Monaten.

"Die Türkei wird das neue Chaos in Syrien nutzen"

Die Situation in Syrien bleibt also voraussichtlich dynamisch. Das liegt auch daran, dass die Oppositionsgruppen nicht homogen aufgestellt sind. Während das Hauptaugenmerk derzeit auf der Offensive der HTS-Islamisten liegt, sind in Nordsyrien noch weitere Gruppen aktiv. Allen voran sind da Kurdenmilizen, die den Großteil des Nordostens, aber auch Gebiete im Osten Aleppos kontrollieren. Zudem kämpfen in Nordsyrien von der Türkei unterstützte Milizen, die speziell gegen die Kurden vorgehen. Und es gibt in Syrien noch immer vereinzelt Zellen der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS).

"Die Kurden haben sich zuletzt vor allem damit beschäftigt, ihre eigenen Gebiete zu schützen", erklärt Militärexperte Thiele. "Die Türkei wird das neue Chaos in Syrien allerdings nutzen, um die Kurden zu schwächen." Seit Jahrzehnten versuchen Kurden auch mit Waffengewalt, einen eigenen, unabhängigen Staat aufzubauen. Kurdisch dominierte Gebiete liegen sowohl in der Türkei als auch in Syrien und dem Irak, was dieses Vorhaben erschwert. Die Türkei hat bewaffnete Kurdeneinheiten in den vergangenen Jahren militärisch weitgehend von ihrem Territorium verdrängt.