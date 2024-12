Kopiert News folgen

Die islamistische HTS-Miliz hat in Syrien den Machthaber Assad gestürzt. Ihr Anführer verbrachte Jahre in US-Gefängnissen.

Es sind keine zwei Wochen vergangen, seitdem Aleppo kampflos in die Hände der Dschihadisten-Miliz Haiat Tahrir al-Scham (HTS) fiel. Viele Beobachter waren zunächst überrascht. Nun haben die Rebellen auch die Hauptstadt Damaskus eingenommen und den langjährigen Herrscher Bashar al-Assad abgesetzt.

Seit dem Vormarsch der Rebellen macht sich Angst in der Bevölkerung breit – denn die HTS ist eine Nachfolgeorganisation der Al-Nusra-Front, einer salafistischen Terrororganisation, auf deren Konto viele Tote im syrischen Bürgerkrieg gehen. Die zahlreichen Minderheiten in Syrien – Kurden, Aleviten, Schiiten und Drusen – sorgen sich wegen der drohenden Herrschaft der Terrormiliz um ihre Sicherheit. Welche Fraktionen in Syrien gegeneinander kämpfen, lesen Sie hier.

HTS will Rechte von Minderheiten in Syrien ändern

Ein Mann wollte die Wogen allerdings schnellstmöglich glätten. "So Gott will, werden wir als Befreier nach Aleppo einmarschieren", sagte Abu Mohammed al-Dschulani in einem Video, das die HTS kurz vor der Einnahme Aleppos am vergangenen Wochenende über die sozialen Medien verbreitete. Al-Dschulani ist der Chef der HTS, leitete zuvor schon die Al-Nusra-Front. Der Islamisten-Chef führte weiter aus: "Wir kommen nach Aleppo, um die Unterdrückung der Menschen zu beenden."

Er habe seine Soldaten angewiesen, die Häuser der Einwohner nicht zu betreten und ihre Sicherheit zu gewährleisten. Und tatsächlich: Bislang gibt es keine Berichte über Massaker oder schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen gegen die Zivilbevölkerung. Diese Tatsache wirft ein neues Licht auf al-Dschulani, der den syrischen Diktator Bashar al-Assad als seinen schlimmsten Feind betrachtete.

Al-Dschulani soll im US-Foltergefängnis gesessen haben

Doch wer ist Abu Mohammed al-Dschulani? Allzu viel ist über den Anführer der HTS nicht bekannt. Sein richtiger Name ist Ahmed al-Scharaa, den er zukünftig wohl wieder führen will. Abu Mohammed al-Dschulani ist lediglich sein Kampfname. In einer Dokumentation des US-amerikanischen Fernsehsenders PBS erzählte er, er sei im Jahr 1982 in Saudi-Arabien geboren worden. Seine Eltern stammten von den Golanhöhen in Syrien, die im Sechstagekrieg 1967 von Israel besetzt wurden. Wegen der Besatzung Israels zog die Familie nach Saudi-Arabien, bevor sie 1989 nach Syrien zurückkehrte.

2003 folgte ein erneuter Umzug. Es ging in den Irak, nach Bagdad. Dort schloss sich Abu Mohammed al-Dschulani der Terrororganisation al-Qaida an und kämpfte gegen die irakischen Truppen, die im Zuge des Zweiten Golfkrieges Teile des Iraks besetzten.

Der Kampf al-Dschulanis war allerdings nicht erfolgreich: Noch vor dem Ausbruch des irakischen Bürgerkriegs im Jahr 2006 wurde er von den Amerikanern verhaftet. Im PBS-Interview erzählte al-Dschulani, er habe anschließend in verschiedenen US-Gefängnissen im Irak eingesessen, darunter auch dem berüchtigten Foltergefängnis Abu Ghraib. Verifizieren lassen sich seine Aussagen nicht.

HTS soll grausam regieren

Nach Beginn des syrischen Bürgerkriegs schloss er sich einer dschihadistischen Miliz in der Heimat seiner Eltern an, die später zur Al-Nusra-Front wurde – und stieg zum Chef der radikalen Islamisten auf. 2016 brach er mit dem Islamischen Staat und dessen Vorstellung des globalen Dschihads, um sich auf den Machtkampf um Syrien konzentrieren zu können.

Ein Jahr danach entstand aus dem Zusammenschluss fünf islamistischer Milizen die HTS, die Organisation zur Befreiung der Levante, die in der Rebellenhochburg Idlib unter al-Dschulanis Ägide faktisch die Herrschaft übernahm.

Dort regierte die HTS unter dem Namen "Syrische Heilsregierung". Der Name ist irreführend – denn mehrere Berichte, darunter in der "Neuen Zürcher Zeitung", werfen den Islamisten vor, politische Gegner und Journalisten zu verhaften, zu foltern und zu töten.

