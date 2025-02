Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Per Schiff und Tieflader-Kolonne schickte Russland Mali quasi als Neujahrsgruß Panzer, Truppentransporter und Artilleriekanonen. Doch der Schein ungebrochener Unterstützung Russlands trügt.

Die Fahrzeuge kamen per Schiff in Malis südlichem Nachbarland Guinea an und wurden in einer langen Tieflader-Kolonne in die mehr als 900 Kilometer entfernte Hauptstadt Bamako gekarrt. Die Lieferung aus hochmodernen Geschützen und Sowjet-Resterampe wie etwa fünfzig Jahre alten Panzern überraschte. Denn um die Söldner der Wagner-Gruppe war es zuletzt eher still geworden.

Die Russen helfen der Militärregierung seit 2022, Dschihadisten zu bekämpfen; sie sind der letzte Verbündete Malis, seitdem westliche Partner wie die französische Armee und die Bundeswehr abgezogen sind. Die Söldner haben aber wenig bewirkt und seit einer Niederlage im Juli 2024 im Norden wenig große Operationen gefahren. Damals hatten Dschihadisten und Tuareg-Rebellen Dutzende Söldner getötet.

(Quelle: KAS) Zur Person Ulf Laessing leitet das Regionalprogramm Sahel der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) mit Sitz in Malis Hauptstadt Bamako.

Jetzt dürfte es noch ruhiger werden: Seit dem Fall des syrischen Verbündeten Assad strukturiert Russland seine Afrika-Operationen gezwungenermaßen um. Denn die Transportmaschinen tankten auf dem Weg nach Afrika immer auf einem russischen Luftwaffenstützpunkt in Syrien, wo auch Kämpfer, Waffen und Munition an Bord gingen – aus Russland ist die Flugdistanz zu weit. Es ist noch unklar, ob die neuen Machthaber Russland weiter den Luftwaffen- und Marinestützpunkt überlassen. Die russischen Kriegsschiffe, die auch viel Material für Afrika heranschafften, schippern seit Assads Fall scheinbar ziellos im Mittelmeer herum.

Moskau ist dabei, in Ost-Libyen einen neuen Afrika-Umschlagplatz aufzubauen. Doch dort hat Russland keinen Marinestützpunkt und muss erst einmal in Tank- und Warenlager investieren. Der Afrika-Nachschub wird künftig ausschließlich per Flugzeug laufen – das wird teurer.

Gruppe Wagner vor Zerschlagung

Moskau hat seit Assads Fall laut Flugtracking-Daten schon etwa fünf Versorgungsflüge aus Libyen nach Mali zustande gebracht. Doch in Libyen ist Russlands Position unsicherer als in Syrien, wo Assad neben dem Iran nur Putin als Partner hatte. Moskaus Partner Khalifa Haftar kontrolliert nur den Osten des Landes und gilt als sprunghaft – er unterhält auch Beziehungen zu Europa und den Vereinigten Staaten.

Da kommt es Russland ganz gelegen, aus innenpolitischen Gründen weniger in Afrika zu machen. Denn Moskau will die letzten Überbleibsel der Wagner-Gruppe zerschlagen. Firmengründer Jewgeni Prigoschin baute mit Rückdeckung Putins durch persönliche Kontakte die Afrika-Operationen auf.

Als er im 2023 einen kurzlebigen Aufstand gegen Putin anzettelte und später bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz umkam, ließ der Kreml die Wagner-Strukturen in Afrika weiterlaufen. Mit einem neuen Afrika-Korps übernahm das Verteidigungsministerium zwar formell die Kontrolle, nahm aber nur vorsichtig Änderungen in Mali und anderswo vor. Neue Verträge wie in Niger und Burkina Faso wurden mit dem Afrika-Korps geschlossen und sehen deutlich weniger Personal vor – bei "Altkunden" wie Mali änderte sich erst mal wenig. Die Kundenbeziehungen, die Prigoschin und seine Getreuen aufgebaut hatten, liefen weiter.

Die Rambos verschwinden aus der Region

Doch jetzt sieht Moskau Prigoschins alte Netzwerke so geschwächt, dass das Afrika-Korps die Kontrolle übernimmt. In Libyen wurden die Wagner-Kämpfer vergangenes Jahr bereits ausgewechselt, nun kommt Mali dran. Dort läuft der alte Vertrag ab, und der neue soll mit dem Afrika-Korps abgeschlossen werden. Die Lieferung des schweren Geräts soll wohl Mali den Übergang schmackhaft machen.

Denn das Profil des Afrika-Korps ist anders als Wagner. Das Korps macht vor allem Trainings und Personenschutz. Prigoschin sah sich hingegen als Draufgänger und zog Kämpfer vom Typ Rambo an. Er produzierte sogar einen Spielfilm über einen Söldner, der in Afrika das Abenteuer suchte: Premiere war in einem Stadium in der Zentralafrikanischen Republik – quasi ein Rekrutierungsvideo. Prigoschin versprach seinen Kämpfern Action wie in Kriegsfilmen – und diesem Ruf wurden seine Männer in Afrika schnell gerecht, mit Berichten über Tötungen von Zivilisten.

Andere Player gewinnen an Bedeutung