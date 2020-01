Impeachment-Newsblog

Video belegt Trump-Lüge und wirft Schlaglicht auf Ukraine-Affäre

26.01.2020, 08:47 Uhr | AFP, dpa, rtr, t-online.de

Delikate Aufnahmen: In diesem heimlich gefilmten Handyvideo fordert Trump unter anderem die Absetzung der Botschafterin in der Ukraine. (Quelle: t-online.de)

Während in den USA das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump läuft, sorgt nun ein neues Video für Aufsehen. Es soll zeigen, wie Trump sich 2018 mit zwei ukrainischstämmigen Geschäftsmännern zum Abendessen traf. Ein Thema der Runde: Die Absetzung der US-Botschafterin in der Ukraine. (Quelle: t-online.de/Reuters)

Das Impeachmentverfahren läuft, nun sorgt ein Video in den USA für Aufsehen. Darin fordert US-Präsident Trump die Ablösung der früheren Botschafterin in der Ukraine. In brisanter Gesellschaft. Alle Infos im Newsblog.

Die Demokraten haben ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump auf den Weg gebracht. Ihm wird vorgeworfen, die Macht seines Amtes missbraucht zu haben. Sein Team hat demnach aus persönlichen Motiven die Ukraine unter Druck gesetzt, Ermittlungen gegen das Erdgasunternehmen Burisma anzukündigen, in dessen Vorstand der Sohn seines demokratischen Rivalen Joe Biden saß. Ein Whistleblower aus dem Geheimdienst hat die Affäre ins Rollen gebracht.



Sonntag, 26.01.2020, 08.35 Uhr: Video belegt Trump-Lüge und wirft Schlaglicht auf Ukraine-Affäre

In Washington läuft das Verfahren zur Amtsenthebung von Donald Trump, derweil bringt ein Video mehr Aufschluss über das Gebaren des US-Präsidenten in der Ukraine-Affäre. "Werdet sie los", hört man Trump in dem Video sagen, "werdet sie morgen los." Die Rede ist von der ehemaligen US-Botschafterin Marie Yovanovitch, aufgezeichnet wurde das Video im April 2018 während eines Abendessens, bei dem Trump zugegen war, wie die US-Nachrichtensendung "PBS NewsHour" berichtet.

Brisant ist aber nicht nur Trumps Aussage, sondern vor allem die Gesellschaft, in der er sie aussprach. Lew Parnas und Igor Fruman, beide ukrainischstämmig, waren zugegen, beides Geschäftsmänner mit besten Kontakten zu Trumps Anwalt Rudy Giuliani. Ihnen wird vorgeworfen, zusammen mit Giuliani neben der offiziellen US-Diplomatie in der Ukraine im persönlichen Sinne Trumps agiert zu haben und das Land so zu Ermittlungen gegen Joe Bidens Sohn Hunter zu animieren. Trump hätte sich davon Vorteile im Wahlkampf versprochen: Joe Biden, Hunters Vater, gilt als aussichtsreicher Konkurrent Trumps im Präsidentschaftswahlkampf.

Die Aufnahme dürfte auch deshalb unerfreulich für den US-Präsidenten sein, weil Trump stets abgestritten hatte, Parnas und Fruman zu kennen. Parnas' Anwalt, Joseph Bondy, hat das Video in Umlauf gebracht und auch bei Twitter veröffentlicht. Hier können Sie die Gesamtaufnahme von über einer Stunde sehen, die "PBS NewsHour" bei YouTube veröffentlichte:

Parnas und Fruman stehen derzeit vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten gegen geltende Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen.

Sonnabend, 25.01.2020, 6.26 Uhr: Jetzt sind Trumps Verteidiger am Zug

Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump sind nach den Anklagevertretern nun die Verteidiger an der Reihe. Für deren Präsentation sind an diesem Samstag nach Angaben des republikanischen Mehrheitsführers im Senat, Mitch McConnell, zunächst drei Stunden vorgesehen. Jay Sekulow, einer von Trumps persönlichen Anwälten und Co-Leiter seines Verteidigerteams, kündigte an, zunächst nur eine "Vorschau" zuliefern. Die komplette Präsentation solle dann zu Beginn der kommenden Woche folgen.

Sekulow deutete auch an, dass die Verteidigung womöglich nicht die volle Zeit von bis zu 24 Stunden für ihre Plädoyers ausschöpfen werde. "Manchmal ist weniger mehr", sagte er, ohne sich auf einen Zeitplan festzulegen. Auf die Frage, ob die Verteidiger beantragen könnten, dass der Senat die Anklagepunkte in einem vereinfachten Verfahren abweist, hieß es aus Trumps Team, man äußere sich nicht zu strategischen Überlegungen. Man werde aber in jedem Fall die Argumentation der Ankläger in allen Punkten widerlegen. Die Demokraten hatten zuvor drei Tage lange Zeit, dem Senat ihre Argumente im Impeachment-Verfahren zu präsentieren. Nun sind Trumps Anwälte an der Reihe.





Der Präsident und seine Republikaner kritisierten indes die Plädoyers der Anklagevertreter. Die Demokraten wiederholten nur immer und immer wieder den "gleichen alten Kram in dem Impeachment-Schwindel", schrieb Trump auf Twitter. Jim Jordan, einer der acht republikanischen Abgeordneten, die Trump neben mehreren Juristen in sein Verteidigerteam geholt hat, nannte die Argumentation der Demokraten lächerlich. Der republikanische Senator Rick Scott beklagte: "Wir haben drei Tage hintereinander die gleichen Dinge gehört."

Freitag, 24. Januar, 10.30 Uhr: Neue Runde von Anklage-Plädoyers im Impeachment-Verfahren gegen Trump

Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump im Senat beginnt am Freitag der letzte Tag der Anklageplädoyers. Seit Mittwoch versuchen die Anklagevertreter des Repräsentantenhauses, die Senatoren davon zu überzeugen, die beiden Anklagepunkte gegen Trump zu unterstützen. Insgesamt hat das Team aus sieben demokratischen Kongressabgeordneten dazu 24 Stunden Zeit, verteilt über drei Tage. Im Senat haben Trumps Republikaner die Mehrheit. Bislang deutet nichts darauf hin, dass es den Demokraten gelingt, Republikaner auf ihre Seite zu ziehen. Voraussichtlich am Samstag sind dann Trumps Verteidiger mit ihren Plädoyers am Zuge.

9.30 Uhr: Ankläger im Impeachment-Verfahren: Trump agierte in korrupter Absicht

Die Anklagevertreter im Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten haben ihre Vorwürfe gegen Donald Trump im Senat untermauert. "Er hat seinen Plan mit korrupter Absicht vorangetrieben", sagte der Leiter des Anklageteams, der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Adam Schiff, am Donnerstag (Ortszeit) in der Kongresskammer. Trump habe sein Amt missbraucht und Druck auf die ukrainische Führung gemacht, nur um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen und seine eigene Wiederwahlkampagne zu unterstützen. Er habe dafür inoffizielle Kanäle genutzt und jenseits der offiziellen US-Außenpolitik agiert.

6.30 Uhr: Anklage-Plädoyers in zehnstündiger Sitzung vorgetragen

Am Donnerstag trugen die sogenannten Impeachment-Manager aus dem Repräsentantenhaus erneut bis in den späten Abend (Ortszeit) ihre Vorwürfe gegen Trump vor. Zum Abschluss der fast zehnstündigen Sitzung appellierte der Leiter des Anklageteams, der Demokrat Adam Schiff, eindringlich an die Senatoren, wenn sie Trump für schuldig befänden, müssten sie auch dafür sorgen, dass er des Amtes enthoben werde. "Denn das Recht ist von Bedeutung, und die Wahrheit ist von Bedeutung", mahnte er. "Andernfalls sind wir verloren."

Donnerstag, 23. Januar, 21.30 Uhr: Kein Impeachment ohne Straftat? Trump-Ankläger widersprechen Anwälten

Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump haben sich die demokratischen Ankläger am Donnerstag mit einem zentralen Argument der Verteidigung befasst. Der demokratische Abgeordnete Jerry Nadler widersprach der Darstellung von Trumps Anwälten, der Vorwurf des Amtsmissbrauchs stelle keinen ausreichenden Grund für ein Impeachment dar. Das Argument der Verteidigung, der Präsident müsse ein Verbrechen nach US-Strafrecht begangen haben, um des Amtes enthoben werden, sei "vollkommen falsch", sagte Nadler.

Bei diesen Fragen seien Verfassungsrechtler einer Meinung, sagte der Vorsitzende des Justizausschusses des Repräsentantenhauses. Die Väter der Verfassung im 18. Jahrhundert hätten Machtmissbrauch als einen der zentralen Gründe für eine Amtsenthebung angesehen. "Vereinfacht ausgedrückt: Ein Impeachment ist die letzte Antwort der Verfassung auf einen Präsidenten, der sich für einen König hält", sagte Nadler.

Donnerstag, 23. Januar, 15.00 Uhr: Demokraten fordern im Amtsenthebungsverfahren Mut von Trumps Parteifreunden

Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump hat der demokratische Anklageführer Adam Schiff die Republikaner aufgerufen, mutig zu sein und wenn nötig auch die eigene Karriere zu riskieren. Trump habe seine Macht missbraucht, um die Ukraine zu einer Einmischung in US-Wahlen zu drängen und damit seine Chancen auf eine Wiederwahl zu vergrößern, sagte Schiff am Mittwoch im Senat. Die republikanischen Senatoren sollten unparteiisch sein und die Zeugen unvoreingenommen hören.

23 Uhr: Ankläger legen Beweise gegen Trump vor

Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump haben die demokratischen Ankläger ihre Beweisführung begonnen. Anklageführer Adam Schiff sagte am Mittwoch im Senat, Trump habe seine Macht missbraucht, um die Ukraine zu einer Einmischung in US-Wahlen zu drängen und damit seine Chancen auf eine Wiederwahl zu vergrößern. Als er "erwischt" worden sei, habe der Präsident die parlamentarische Untersuchung des Repräsentantenhauses zur Ukraine-Affäre auf "beispiellose" Weise behindert.

"Es stellt einen der eklatantesten Versuche einer Vertuschung in der Geschichte dar", sagte der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses. Die Anklage werde die Vorwürfe gegen Trump in den kommenden Tagen mit "umfassenden Beweisen" untermauern.

11.15 Uhr: Republikaner setzen kurzen Prozess gegen Trump durch

Nach heftigem Streit mit den Demokraten haben die Republikaner im US-Senat den Ablauf des Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Donald Trump durchgesetzt. Sie bestätigten in der Nacht zum Mittwoch in einer fast 13 Stunden langen Sitzung den von ihrem Mehrheitsführer Mitch McConnell vorgeschlagenen Zeitplan für den Prozess. Dabei lehnten die Republikaner etliche Änderungsanträge der Demokraten ab und forcierten damit einen schnellen Prozess, der schon Ende kommender Woche beendet sein könnte.

Mittwoch, 22. Januar, 10.30 Uhr: Trump zufrieden mit Ablauf des Amtsenthebungsverfahrens im Senat

Nach einer zähen Sitzung des US-Senats zur Festlegung der weiteren Vorgehensweise im Amtsenthebungsverfahren hat sich US-Präsident Donald Trump zufrieden gezeigt. Sein juristisches Team im Senat leiste "sehr gute Arbeit", sagte er am Mittwoch am Rande des Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Sein Fall stelle sich sehr gut dar, sagte Trump mitreisenden Journalisten zufolge weiter, als er in Davos auf dem Weg zu einem Frühstück mit amerikanischen Unternehmenschefs war.

22 Uhr: Senatsdebatte beginnt mit einem heftigen Streit

Mit heftigem Streit über die Verfahrensregeln hat der US-Senat seine Debatte im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump begonnen. Der demokratische Anklageführer Adam Schiff warf dem Senats-Mehrheitsführer Mitch McConnell dabei am Dienstag vor, einen "fairen Prozess" verhindern zu wollen. Trumps Republikaner wollten ein schnelles Impeachment-Verfahren ohne Zeugenaussagen und weitere Beweise durchdrücken. Dies wäre eine "Farce" und ein "manipulierter Prozess".

15 Uhr: Pelosi wirft Republikanern vor, die Wahrheit zu verdunkeln

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, hat den Republikanern im Senat vorgeworfen, die Wahrheit über mögliches Fehlverhalten des Präsidenten gezielt verbergen zu wollen. Pelosis Kritik zielte auf Verfahrensregeln ab, die der führende Republikaner im Senat, Mitch McConnell, für das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump vorschlagen will.

"McConnells Plan für einen nächtlichen Impeachment-Prozess bestätigt, was das amerikanische Volk seit dem ersten Tag gesehen hat: Der republikanische Mehrheitsführer im Senat hat sich für eine Vertuschung für den Präsidenten entschieden", erklärte Pelosi am Dienstag vor dem Beginn des inhaltlichen Teils des Amtsenthebungsverfahrens. McConnell wisse, dass Trumps Fehlverhalten nicht zu verteidigen sei und die Amtsenthebung verlange.

Montag, 21. Januar, 6 Uhr: Inhaltlicher Teil des Impeachment-Verfahrens gegen Trump beginnt

Der US-Senat kommt am Dienstag (13.00 Uhr Ortszeit/19.00 Uhr MEZ) zur ersten inhaltlichen Sitzung im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump zusammen. Erwartet wird, dass Verfahrensfragen geklärt werden - zum Beispiel, wie viele Stunden die Sitzungen pro Verhandlungstag dauern werden. Auch könnte klar werden, wann die Anklagevertreter und die Verteidiger Trumps ihre Eröffnungsplädoyers halten.

Der demokratische Minderheitsführer Chuck Schumer hatte vergangene Woche gesagt, er erwarte, dass am Dienstag bereits über Zeugen abgestimmt werde. Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, hatte dagegen gesagt, der Senat werde über die Frage erst abstimmen, nachdem man die Argumente der Anklagevertreter und der Verteidiger Trumps gehört habe.

Montag, 20. Januar, 12.15 Uhr: Trumps Verteidiger kanzeln Anklage ab

Vor Beginn des inhaltlichen Teils des Amtsenthebungsverfahrens gegen Donald Trump haben die Verteidiger des US-Präsidenten die Anklagepunkte scharf kritisiert.

Die Anklagepunkte, auf denen das Amtsenthebungsverfahren basiert, seien "dünn" und beinhalteten keine Gesetzesverstöße, heißt es in einem 171 Seiten langen Dokument, das am Montag vom Weißen Haus veröffentlicht wurde und die Argumente der Verteidigung und Anhänge beinhaltet. "Die Anklagepunkte selbst - und der zurechtgebastelte Prozess, der uns an diesen Punkt gebracht hat - sind ein unverschämter politischer Akt der Demokraten im Repräsentantenhaus, der abgelehnt werden muss." Und weiter: "All das ist eine gefährliche Verdrehung der Verfassung, was der Senat schnell und eindeutig verurteilen sollte."