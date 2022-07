Saudi-Arabien: Das Habeck-Problem des Joe Biden

Einen Robert-Habeck-Moment vermeiden

Die Reise des US-Präsidenten in den Nahen Osten ist schon lange ein Politikum. Das Königreich gilt immerhin als mitverantwortlich für die Anschläge des 11. September 2001. Der brutale Mord an Jamal Khashoggi, dem saudischen Journalisten, Dissidenten und Kolumnisten der "Washington Post", lastet seit 2018 zusätzlich auf der Beziehung der beiden Länder. Dazu kommt der seit Jahren von Saudi-Arabien maßgeblich geführte Krieg im Jemen, bei dem bereits Hunderttausende Menschen getötet wurden.

Das Weiße Haus hatte zuvor noch bei mitgereisten Journalisten streuen lassen, man wolle "Kontakt so weit wie möglich minimieren". Der offizielle Grund für möglichst wenig Körperkontakt zwischen Kronprinz und Präsident lautete Covid-19. Über einen wahren Grund aber wurde viel spekuliert. Womöglich wollte Washington ein Foto vermeiden, wie es der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck Ende März produziert hatte.

Habeck reiste damals nach Katar, um einen Flüssiggasdeal auszuhandeln. Koste es, was es wolle, Hauptsache es gibt Alternativen zum russischen Erdgas. Dem Emir schüttelte er vor den Kameras der Welt die Hand. Dazu machte er einen höflichen Diener, was ihm aufgrund der Menschenrechtsverletzungen in Katar den Vorwurf eines Bücklings einhandelte. Ausgerechnet der Minister der grünen Partei, die eine so genannte "wertebasierte Außenpolitik" vertreten will und die sich dem Kampf gegen den Klimawandel verschrieben hat.

Wirtschaftsminister Habeck und Scheich Mohammed bin Hamad bin Kasim al-Abdullah Al Thani, Minister für Handel und Industrie von Katar: Handschlag unter zukünftigen Partnern. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa-bilder)

Ein heikler moralischer Anspruch

Auch Joe Biden hatte bereits in seinem Präsidentschaftswahlkampf große moralische Erwartungen an seine Regierung hinsichtlich Saudi-Arabien geweckt. Der heutige US-Präsident ließ damals keinen Zweifel daran, dass er das Königreich als "Paria"-Staat ansieht, der für seine Taten zur Verantwortung gezogen werden müsse. Doch mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine lassen sich der gefürchtete Kronprinz und sein Königreich nicht mehr so einfach ausstoßen.

Auf Biden lastet ein ganz ähnlicher Zwiespalt wie auf Robert Habeck und der Bundesregierung. Schafft der US-Präsident es nicht, Saudi-Arabien davon zu überzeugen, mehr Erdöl zu fördern, wird auch der Weltmarktpreis kaum sinken. Das hat zur Folge, dass das Benzin auch in den von Inflation geplagten USA immer teurer wird. Weil Wirtschaft aber das entscheidende Thema für die Wählerinnen und Wähler ist, steht bei den anstehenden Zwischenwahlen im Herbst die Macht der Demokraten auf dem Spiel und damit auch der Rückhalt für die Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland.