Niederlage in Immunitäts-Frage Für Trump steht viel auf dem Spiel Von dpa , t-online , cck , sje , lw , mam Aktualisiert am 06.02.2024 - 17:25 Uhr Lesedauer: 7 Min. Donald Trump, Ex-US-Präsident (Archivbild): In den Gerichtsprozessen gegen ihn spielt er auf Zeit.

Kein früherer US-Präsident hat so viele juristische Probleme wie Donald Trump. Ein Überblick.

Donald Trump will erneut an die Spitze der Vereinigten Staaten. Doch schon vor, während und nach seiner Präsidentschaft von 2017 bis 2021 landete der Republikaner mit vielen Skandalen in den Schlagzeilen. Es laufen mehrere Prozesse gegen den Ex-Präsidenten. Am Dienstag musste er nun eine schwere Niederlage vor Gericht einstecken: Ein Gericht in Washington urteilte, dass er wegen der Vorwürfe zum versuchten Wahlbetrug strafrechtlich verfolgt werden könne. Trumps Behauptung, er stehe unter dem Schutz der Immunität, ließ das Gericht damit platzen.

Das Verfahren hatte die Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs gegen Trump verzögert und ihm damit in die Karten gespielt: Der Republikaner setzt darauf, die Prozesse gegen ihn bis nach die US-Wahl 2024 hinauszuziehen. Sollte er gewinnen, könnte er seinen Justizminister auffordern, die Ermittlungen auf Bundesebene gegen ihn einzustellen.

Davon aber gibt es einige. Ein Blick auf die wichtigsten Ermittlungen rund um den führenden Präsidentschaftskandidaten der Republikaner:

Betrugsklage in New York

Die Betrugsvorwürfe rund um Trumps Immobilienkonzern bestehen schon lange. In einem ersten Prozess im vergangenen Dezember in New York aber richteten sie sich nicht gegen Trump selbst, sondern gegen Unternehmen der Trump Organization, die in dem Prozess unter anderem wegen Steuerbetrugs schuldig gesprochen wurden. Der frühere Finanzchef, Allen Weisselberg, wurde zu einer Haft- und Geldstrafe verurteilt. Mehr dazu lesen Sie hier.

New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James hatte zudem Ende September 2022 nach jahrelangen Ermittlungen Vorwürfe unter anderem gegen Trump persönlich sowie gegen drei seiner Kinder vorgelegt. Kern der zivilrechtlichen Klage: Die Trumps hätten Vermögenswerte je nach Bedarf größer oder kleiner dargestellt, um beispielsweise einfacher an Kredite zu kommen oder weniger Steuern zu zahlen.

Ein Jahr später, am 26. September 2023, bestätigte Richter Arthur Engoron das vorläufig. Trump, seine Söhne und leitende Mitarbeiter sollen den Firmenwert der Trump Organization jahrelang manipuliert haben. Damit sollen sie versucht haben, günstigere Konditionen für Kredite und Versicherungsverträge zu bekommen, was gegen New Yorker Recht verstößt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Das Verfahren startete Anfang Oktober. Generalstaatsanwältin James will erreichen, dass Trump 250 Millionen US-Dollar (rund 236 Millionen Euro) zahlen muss und in New York keine Geschäfte mehr machen darf. Es handelt sich um einen Zivilprozess, Gefängnis droht Trump nicht.

Anfang Dezember sollte Trump unter Eid aussagen, doch er lehnte es ab, erneut persönlich zu erscheinen. Er habe zu dem Verfahren "nichts mehr zu sagen", schrieb Trump in seinem Onlinenetzwerk Truth Social. "Sehr erfolgreich und schlüssig" habe er bereits in diesem Fall ausgesagt, schrieb er. Dem Gerichtstermin blieb er fern.

In dem Prozess steht vor allem die Geschäftslage des Ex-Präsidenten auf dem Spiel: Gefängnisstrafe oder direkte Auswirkungen auf seine Bewerbung um das Präsidentenamt drohen Trump nicht, doch eine Verurteilung könnte ihm finanziell großen Schaden zufügen. Auf dem Spiel steht für ihn unter anderem die Kontrolle über mehrere Immobilien im Bundesstaat New York. Noch unklar ist, ob Trump gar gezwungen werden könnte, einige Wahrzeichen zu verkaufen, darunter den Trump Tower in Manhattan.

Trump selbst, aber auch seine Söhne, Donald Jr. und Eric, wiesen vor Gericht jegliche Vorwürfe zurück. Sie sagten aus, sie hätten mit der Buchhaltung und den Abrechnungen der Trump Organization nichts zu tun gehabt.