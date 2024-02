Joe Biden kritisiert erneut die Blockade der Republikaner im US-Kongress für Ukrainegelder. CSU-Chef Söder greift Trump an. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Derzeit laufen die Vorwahlen der Parteien, an deren Ende jeweils ein Kandidat nominiert wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Demokraten Amtsinhaber Joe Biden aufstellen, und die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump ins Rennen schicken werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem , alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

US-Präsident leistet sich weiteren Versprecher

8.40 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat sich den nächsten Versprecher geleistet. Biden, der sich gerade im Urlaub in seinem Heimatstaat Delaware befindet, sagt vor Reportern am Samstag. "Es ist Zeit, dass der Kongress zusammenkommt und das Gesetz zur Finanzierung der Nato verabschiedet." Gemeint hatte Biden dabei allerdings vermutlich ein Gesetz, dass weitere Hilfszahlungen der USA an die Ukraine vorsieht. Der Kongress hat die Hilfszahlungen zuletzt blockiert.