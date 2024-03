Richterin weist Trump-Vorschlag zurück

4.51 Uhr: Die Richterin im Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Umgang des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump mit Verschlusssachen hat einen Antrag des ehemaligen Präsidenten abgelehnt. Darin wollte Trump das Verfahren abweisen, scheiterte aber zunächst. US-Bezirksrichterin Aileen Cannon befand, dass Trumps Argument - dass das Gesetz, das die Staatsanwälte gegen ihn verwenden, verfassungswidrig vage sei – besser zu einem späteren Zeitpunkt vor einer Jury behandelt werden solle. Das genannte Gesetz befasst sich mit vertraulichen Dokumenten nach dem Ende einer Präsidentschaft. Im Kern geht es in den Verfahren um die Frage, ob die in Trumps Wohnsitz in Mar-a-Lago gefundenen Dokumente persönlicher Natur waren oder offizielle Unterlagen des Präsidenten. Trump verneint letzteres.

Russischer Botschafter berichtet von Drohungen

4.30 Uhr: Der russischen Botschafter in den USA berichtet von Drohungen gegen seine Botschaft im Zusammenhang mit der russischen Präsidentschaftswahl. "Wir erhalten sehr viele provokative Anrufe und Drohungen", zitierten russische Nachrichtenagenturen den Botschafter Anatoli Antonow im staatlichen Fernsehen. "Wir wissen, dass es Pläne für antirussische Aktionen rund um unsere Botschaften und Konsulate gibt und, dass es wird Versuche geben wird, in unsere Botschaft einzudringen", so Antonow. Es würde offenbar nicht so sehr darum gehen, die Wahl zu stören, denn das würde nicht funktionieren. Man wolle viel mehr die Dinge erschweren und die Stimmung verderben, so der Botschafter.

Donnerstag, 14. März

Bericht: Republikaner erwägen gesonderte Abstimmung über Ukraine-Hilfe

22.30 Uhr: Im Streit um den US-Haushalt gibt es einen Hoffnungsschimmer für die Ukraine. Der Sprecher der Republikaner im Repräsentantenhaus, Mike Johnson, hat angedeutet, dass es über Ukraine-Hilfen eine gesonderte Abstimmung geben könnte. Diese könnte dann mit den Stimmen der Demokraten die dringend benötigten Mittel freigeben, berichtet das US-Magazin "Politico". Gelder für Israel könnten dann in einem weiteren Entwurf behandelt werden.

Johnson habe aber nicht vor, Geld für die Ukraine in den Nothaushaltsentwurf einzubinden. Dieser ist notwendig geworden, um die wichtigsten Regierungsaufgaben am Laufen zu halten. Ganz einfach dürfte das Unterfangen für die Kiew-Hilfe aber nicht werden: Johnson braucht eine Zwei-Drittel-Mehrheit, um in einem Sonderverfahren ein entsprechendes Gesetz auf den Weg zu bringen. Dafür benötigt er viele der demokratischen Stimmen.

Trump-Prozess wegen Schweigegeld könnte verschoben werden

22.15 Uhr: Die Staatsanwaltschaft in New York hat sich offen für den Antrag von Ex-US-Präsident Donald Trump gezeigt, seinen Strafprozess um Schweigegeldzahlungen an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels zu verschieben. Die Anklagebehörde im Distrikt Manhattan erklärte am Donnerstag in ihrer Eingabe an das Gericht, sie sei offen für eine "kurze Vertagung um bis zu 30 Tage (...), damit der Angeklagte genügend Zeit hat, die Unterlagen der Staatsanwaltschaft des Bundes zu prüfen".