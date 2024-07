Biden möchte sich an das amerikanische Volk wenden. Immer mehr Demokraten sagen Kamala Harris ihre Unterstützung zu. Alle Informationen im Newsblog.

Joe Biden zeigt sich erstmals nach Rückzug öffentlich

20.01 Uhr: Der US-Präsident ist nach seiner Corona-Infektion den Angaben seines Arztes zufolge symptomfrei. Ein Antigen-Schnelltest habe ein negatives Ergebnis gehabt, teilte Bidens Leibarzt Arzt Kevin O'Connor in einem vom Weißen Haus veröffentlichten Schreiben mit. Der Demokrat hatte sich eine knappe Woche isoliert und hatte seinem Arzt zufolge leichte Corona-Symptome während dieser Zeit. Nun hat sich Biden von seinem Strandhaus in Rehoboth Beach im Bundesstaat Delaware auf den Weg zurück in die US-Hauptstadt gemacht. Beim Besteigen der Air Force One zeigte sich der Präsident erstmals nach seinem Rückzug aus dem Rennen um die Präsidentschaft der Öffentlichkeit.

Trump trifft Netanjahu in Mar-a-Lago

19.51 Uhr: Donald Trump trifft Benjamin Netanjahu am Freitag in Florida. Der israelische Premierminister wird den republikanischen Präsidentschaftskandidaten in Mar-a-Lago besuchen. Das teilte Trump auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social mit. Sollte er wiedergewählt werden, wolle er alle "Kriege und gewaltsamen Konflikte auf der Welt beenden", schrieb er dazu.

Führende Demokraten Schumer und Jeffries unterstützen Harris

18.11 Uhr: Die beiden führenden Demokraten im US-Kongress – der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, und der Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries – werden einem Medienbericht zufolge Kamala Harris bei ihrer Bewerbung für die Präsidentschaftskandidatur unterstützen. Beide würden ihre Unterstützung noch am Dienstag bekannt geben, berichtet das Magazin "Politico" unter Berufung auf drei Insider.

Biden hält am Mittwoch eine Ansprache zu seinem Rückzug

17.18 Uhr: US-Präsident Joe Biden will sich am Mittwochabend (Ortszeit) in einer Rede an die Nation zu seinem Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen äußern. Das kündigte der 81 Jahre alte Demokrat auf der Plattform X an.

Bidens Ansprache aus dem Oval Office ist für 20.00 Uhr Ortszeit (2.00 Uhr deutsche Zeit in der Nacht zu Donnerstag) geplant. Der 81-Jährige schrieb, er wolle erklären, was er nun vorhabe und wie er seine Arbeit als Präsident zu Ende bringen wolle. Noch am Dienstag wollte der Demokrat nach einer Infektion mit dem Coronavirus aus seinem Privathaus in Rehoboth Beach im Bundesstaat Delaware in die US-Hauptstadt Washington zurückkehren.

Biden trifft sich offenbar am Donnerstag mit Netanjahu

17.15 Uhr: Einem US-Beamten zufolge wird Präsident Joe Biden am Donnerstag mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zusammentreffen, berichtet "Politico".

Das Treffen findet kurz nach Bidens Entscheidung statt, aus dem Rennen um die Präsidentschaftswahl 2024 auszusteigen, und inmitten langwieriger Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Krieg zwischen Israel und Hamas.

George Clooney unterstützt Harris' Kandidatur – Beistand auch von Beyoncé

16.25 Uhr: Nach zahlreichen Delegierten der Demokratischen Partei hat auch Hollywood-Star George Clooney US-Vizepräsidentin Kamala Harris seine Unterstützung bei ihrer Präsidentschaftskandidatur zugesagt. "Wir freuen uns darauf zu tun, was auch immer wir können, um Vizepräsidentin Harris bei ihrem historischen Streben zu unterstützen", schreibt Clooney in einer an den Sender CNN gerichteten Erklärung.

Clooney war vor knapp zwei Wochen einer der ersten großen Spendensammler der US-Demokraten, die Präsident Joe Biden öffentlich zum Verzicht auf eine erneute Kandidatur aufgefordert hatten. Dass Biden dies am Sonntag schließlich verkündet hatte, würdigt Clooney nun als "wahre Führungsstärke". "Er rettet die Demokratie erneut", schreibt der Schauspieler und Filmemacher über den 81-jährigen Präsidenten.