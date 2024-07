Newsblog zur US-Wahl Trump: In vier Jahren müsst ihr nicht mehr wählen Von dpa , reuters , afp , jcz , fho , lec Aktualisiert am 27.07.2024 - 10:30 Uhr Lesedauer: 7 Min. Donald Trump bei einer Christen-Veranstaltung: Er gab eine utopische Vison von sich. (Quelle: Alex Brandon) Kopiert News folgen

In Umfragen liegt Trump knapp vor der Vizepräsidentin. In einer Rede überrascht er mit einer Aussage. Alle Informationen im Newsblog.

Trump: In vier Jahren müsst ihr nicht mehr wählen

4.15 Uhr: Donald Trump hat bei einem Auftritt in Florida am Freitagabend (Ortszeit) seine Unterstützer aufgerufen, zur Wahl zu gehen – und mit einer Aussage überrascht. "Ihr müsst wählen gehen. Ihr werdet es dann nicht mehr tun müssen. In vier Jahren wird es gefixt sein, alles wird gut. Ihr werdet nicht mehr wählen müssen", sagte Trump vor christlichen Anhängern.

Beobachter gehen von einem engen Rennen bei der Wahl um die Präsidentschaft aus, bei dem entscheidend sein könnte, wer mehr Wähler an die Urnen bekommt. Trump hatte deshalb seinen Widerstand gegen Briefwahl aufgegeben, die er zuvor als Betrug bezeichnet hatte.

Ohne direkt auf die Rede Trumps einzugehen, postete die Wahlkampagne von Kamala Harris kurze Zeit später auf X: "Zu Trump und seinem Projekt 2025: Wir gehen nicht zurück". Das Projekt 2025 ist eine utopische Vision eines konservativen Thinktanks, die dem US-Präsidenten wesentlich mehr Macht geben und öffentlich Ämter mit Trump-Gefolgsleuten besetzen will. Trump hatte gesagt, er habe mit dem Projekt nichts zu tun.

Unklar ist, ob Trump nur meinte, dass es nach einem Wahlsieg nicht mehr auf viele Wähler in 2028 ankomme, weil er dann sicher im Sattel säße oder es einen anderen Grund gebe, warum man nicht mehr wählen würde. Trump könnte bei einem Wahlsieg 2024 nicht noch einmal kandidieren, weil US-Präsidenten nur maximal acht Jahre im Amt sein dürfen.

Harris als Gammlerin bezeichnet

4.01 Uhr: Donald Trump hat die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris eine "Gammlerin" genannt. In einer Rede in Florida sagte der republikanische Präsidentschaftskandidat: "Sie war vor drei Wochen eine Gammlerin", sagte er, und warf ihr Versagen als Vizepräsidentin vor. Trump fällt immer wieder mit verletzenden Äußerungen im Wahlkampf auf. So machte er sich auch darüber lustig, wie er den Vornamen von Kamala Harris ausspricht. "Es interessiert mich nicht, ob ich ihn falsch ausspreche".

Trump will zu Ort des Attentats zurückkehren

2 Uhr: Zwei Wochen nach den tödlichen Schüssen auf einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania kündigt der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump eine Rückkehr an den Ort des Attentats an. Er werde nach Butler, Pennsylvania, zurückkehren, um dort eine "große und wunderbare" Kundgebung zu veranstalten, teilte der 78-Jährige über sein Online-Sprachrohr Truth Social mit. "Was für ein Tag wird das werden - kämpft, kämpft, kämpft!", schrieb der Republikaner in Großbuchstaben. Weitere Details zum Zeitpunkt nannte er nicht.

FBI bestätigt: Kugel verletzte Trump am Ohr

1.35 Uhr: Die Bundespolizei FBI hat bestätigt, dass der frühere US-Präsident Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania von einer Kugel am Ohr verletzt wurde. "Was den ehemaligen Präsidenten Trump am Ohr traf, war eine ganze oder in kleinere Stücke zersplitterte Kugel, die aus dem Gewehr des Verstorbenen abgefeuert wurde", teilte das FBI in einer Erklärung mit, die der Deutschen Presse-Agentur in Washington vorliegt.

Umfrage: Trump liegt knapp vor Harris