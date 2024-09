Nicht nur für die Amerikaner ist die Wahl im November eine Zäsur. Für die Ukraine und auch für Deutschland könnte mit Trump eine neue Zeitrechnung beginnen. Wie sich Washington, Kiew und Berlin auf einen Wechsel vorbereiten.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Patrick Diekmann berichtet aus New York

Sara Sievert berichtet aus Berlin

Während die Menschen in der Ukraine in ihren inzwischen dritten Kriegswinter gehen müssen, könnte sich die politische Lage in der Welt womöglich schon bald schwerwiegend verändern. Das Ergebnis der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen am 5. November würde sich bei einem Sieg Donald Trumps sehr wahrscheinlich auf den laufenden Konflikt mit Russland auswirken. Das hätte Folgen auch hinsichtlich der Rollen der wichtigsten Verbündeten der Ukraine: nämlich den Vereinigten Staaten und Deutschland.

In Washington und Berlin laufen darum schon lange die Vorbereitungen für einen etwaigen "Wachwechsel". Der diesjährige Jubiläums-Gipfel der Nato in Washington war dafür schon ein wichtiger Termin. Dort wurde sichergestellt, dass die große Allianz vollkommen geschlossen hinter ihrer Unterstützung für die Ukraine steht.

Die bange Frage dabei war immer: Was passiert mit der Ukraine, wenn die Biden-Regierung, seit Putins Einmarsch das Bollwerk hinter der Abwehrschlacht, möglicherweise die Macht wieder an Trump abgeben muss? Wer übernimmt dann die Hauptverantwortung? Oder zerbricht dann das Bündnis?

Biden bereitet die Ukraine-Übergabe vor

Das intensive Engagement von US-Präsident Joe Biden gegen Putins Angriffskrieg gehört trotz Zögerlichkeiten zu seinem wohl größten sicherheits- und außenpolitischen Vermächtnis. Dank ihm und seinem geschmiedeten Bündnis ist Kiew geschunden, aber noch immer frei. Dass Biden diese Aufgabe jetzt als gewissermaßen letzte Amtshandlung aber weitergeben will, zeigt seine Ankündigung von diesem Donnerstag.

Der US-Präsident möchte eine bedeutende Ukraine-Konferenz in Deutschland abhalten. "Ich werde im nächsten Monat ein Führungstreffen der 'Ukraine Defense Contact Group' in Deutschland einberufen, um die Bemühungen der mehr als 50 Länder zu koordinieren, die die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen die russische Aggression unterstützen", teilte Biden in Washington mit.

Zwar sind die regelmäßigen Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Deutschland seit bald drei Jahren ohnehin eine wichtige Plattform für die strategischen Diskussionen zu Militärhilfen, humanitäre Unterstützung und für die übergeordnete Richtung der internationalen Reaktion auf den Krieg. Angesichts des ersten Präsidentschaftsbesuchs von Joe Biden in Berlin bekommt der Termin nun aber vor dem Ende seiner Amtszeit eine ganz besondere Bedeutung.

Will Joe Biden womöglich ausgerechnet dem deutschen Bundeskanzler die Bürde der Führung übergeben? Im Rahmen der Vollversammlung bei den Vereinten Nationen in New York trafen sich Olaf Scholz und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bereits bilateral und besprachen zumindest die nun vor ihnen liegenden nächsten Schritte.

Deutschlands Rolle: Das Dilemma von Bundeskanzler Scholz

In diesen Tagen werden Erinnerungen wach an den politischen Abgang von Barack Obama. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel avancierte angesichts der Präsidentschaft Trumps zur verbliebenen "Anführerin der freien Welt". Sie kandidierte erneut und wurde wohl gegen ihren ursprünglichen Plan zum vierten Mal zur deutschen Kanzlerin gewählt. Nur war damals Wladimir Putin nicht in der ganzen Ukraine eingefallen. Für Olaf Scholz wäre diese Rolle heute ungleich schwerer auszufüllen.