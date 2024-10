Ein bedeutsamer Nachholtermin

Das neue Biden-Programm ist damit sehr dicht gestrickt. Das mag auch daran liegen, dass in Berlin bis zu der überraschenden Ankündigung aus Washington nur wenige mit einem so kurzfristigen Nachholtermin für den Besuch gerechnet hatten. Kanzler Scholz sagte zwar am Mittwoch in seiner Regierungserklärung im Bundestag: "Ich freue mich auf seinen Besuch, und ich bin dankbar für die gute Zusammenarbeit zwischen mir und dem amerikanischen Präsidenten."

Tatsächlich aber dürften im Kanzleramt nicht wenige mit dem Zeitpunkt der Reise hadern. Scholz’ Kalender ist auch ohne den Biden-Besuch picke-packe-voll, sowohl mit innenpolitisch wichtigen als auch mit außenpolitisch relevanten Terminen: Vom EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel muss Scholz vermutlich etwas eher abreisen, am Samstag fliegt er in die Türkei, um den dortigen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zu treffen. Und am Freitag steht noch vor dem Lunch mit Joe Biden die wichtige Bundestagsabstimmung zum Sicherheitspaket an. Bei der bangte Scholz um seine Ampel-Mehrheit und musste zuletzt die eigenen Genossen in der SPD-Fraktion unter Androhung der Vertrauensfrage erst auf Linie bringen.