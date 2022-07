Antrittsbesuch in Athen Baerbock unterstützt Griechenland im Insel-Streit mit Türkei Von dpa Aktualisiert am 29.07.2022 - 16:07 Uhr Lesedauer: 3 Min. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und ihr griechischer Amtskollege Nikos Dendias: Bei ihrem Antrittsbesuch sicherte die Grünen-Politikerin Griechenland Solidarität im Streit mit der Türkei zu. (Quelle: Annette Riedl/dpa)

Die Türkei und Griechenland ringen um Inseln in der Ägäis. Außenministerin Baerbock hat Athen nun klar wie nie Deutschlands Solidarität zugesichert.

Deutschland hat sich im griechisch-türkischen Konflikt um Inseln im Mittelmeer so klar wie noch nie an die Seite Griechenlands gestellt. "Griechische Inseln sind griechisches Territorium und niemand hat das Recht, das in Frage zu stellen", sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nach einem Gespräch mit ihrem griechischen Amtskollegen Nikos Dendias in Athen.

Die deutsche Regierung werde keinen Zweifel daran lassen, dass man solidarisch mit Griechenland sei und für die europäische Familie einstehe. Das werde auch ihre Botschaft in Istanbul sein – die Ministerin will noch an diesem Freitag weiter zu Gesprächen in die Türkei reisen.

Diskussionen um Rhodos, Kos und Lesbos

Ankara hatte zuletzt wiederholt die Souveränität Athens über etliche Inseln in der östlichen Ägäis in Frage gestellt, darunter die Urlaubsinseln Rhodos, Kos und Lesbos. Die Türkei beruft sich dabei auf internationale Verträge, wonach diese Inseln nicht militarisiert sein dürfen. Athen rechtfertigt die Truppenstationierung auf den Inseln mit der Präsenz zahlreicher Landungsboote an der türkischen Westküste und verweist auf sein Recht zur Selbstverteidigung.

Baerbock hatte sich bewusst dafür entschieden, ihre Antrittsbesuche bei den beiden zerstrittenen Nato-Partnern Türkei und Griechenland miteinander zu verbinden. "Wir brauchen Einheit, wir brauchen Dialog, wir brauchen in diesen schwierigen Zeiten besonnenes Handeln", sagte sie mit Blick auf den Ukraine-Krieg und seine Folgen. Streit in den Reihen des Bündnisses sei genau das, was der russische Präsident Wladimir Putin wolle.