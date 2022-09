Ukraine-Krieg | Wagenknecht-Ex spielt in Russland den "Exil-Kanzler"

"Sahra parlamentarisch, ich außerparlamentarisch"

Sonderlich wählerisch war Russland in den vergangenen Jahren nie darin, in Deutschland kaum bekannte oder politisch unbedeutende Politiker als wichtige Freunde Russlands zu präsentieren. Niemeyer wurde vielleicht auch ein roter Teppich ausgerollt in der verwegenen Hoffnung, in Deutschland damit Unruhe zu verstärken. Oder um Propaganda im eigenen Land zu machen, um also im russischen Fernsehen in verschiedenen Sprachen einen vermeintlich wichtigen und smart aussehenden eloquenten Deutschen zu präsentieren, der gerne mit Russland verhandelt.