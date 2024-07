Biden und Scholz sind sich einig: US-Langstreckenwaffen in Deutschland dienen der Abschreckung gegenüber Putin. Doch aus gleich mehreren Parteien kommt Protest.

Eine der weitreichendsten Entscheidungen des Nato-Gipfels in Washington wurde nur am Rande verkündet: Die USA werden ab 2026 wieder Langstreckenwaffen in Deutschland stationieren. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) warb in den USA für diese aus seiner Sicht "sehr gute Entscheidung", doch die Kritik in Deutschland ließ nicht lange auf sich warten.

Besonders lautstark meldete sich BSW-Chefin Sahra Wagenknecht zu Wort. Doch auch aus den Reihen der Ampel gab es Kritik.

t-online gibt einen Überblick über die Planungen und die politische Debatte zur Waffenstationierung.

Was genau wurde beschlossen?

Wegen der Bedrohung durch Russland werden die USA in Deutschland von 2026 an wieder Waffensysteme stationieren, die theoretisch auch Russland treffen könnten. Darunter sollen Marschflugkörper vom Typ Tomahawk sein, die technisch gesehen auch nuklear bestückt sein können, Luftabwehrraketen vom Typ SM-6 und neu entwickelte Hyperschallwaffen, die insgesamt weiter reichen sollen als bislang stationierte Landsysteme. Mehr zu den Waffen lesen Sie hier.

Die Entscheidung haben Deutschland und die USA gemeinsam getroffen und auf dem Nato-Gipfel in Washington verkündet. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und sein Vize Robert Habeck (Grüne) sehen in der Aufrüstung ebenfalls eine Notwendigkeit. "Wir wissen, dass es eine unglaubliche Aufrüstung in Russland gegeben hat, mit Waffen, die europäisches Territorium bedrohen", sagte Scholz beim Gipfel zum 75-jährigen Bestehen der Nato.

Habeck sagte der Zeitung "Neue Westfälische" am Freitag, die russische Aufrüstung bedrohe "offensichtlich auch die Nato-Ostflanke". "Russland ist also kein Friedenspartner im Moment."

Was bedeutet das für Deutschland?

Unmittelbar ändert die Entscheidung nichts. Die Waffen sollen laut der Ankündigung ab 2026 in Deutschland stationiert werden.

Eine solche Stationierung sei bereits vor einem Jahr in der ersten Nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesrepublik festgeschrieben worden, so Scholz. "Deshalb passt die Entscheidung der Vereinigten Staaten genau in diese Strategie, die wir öffentlich diskutieren seit langer Zeit."

Es wird dann das erste Mal seit dem Kalten Krieg sein, dass die USA wieder Waffensysteme in Deutschland stationieren, die bis nach Russland reichen. Genau das löst bereits jetzt Diskussionen aus und lässt bei vielen Deutschen die Erinnerung an die 80er-Jahre und die damaligen Proteste gegen den Nato-Doppelbeschluss wach werden. Dieser Beschluss hatte damals die Stationierung von Mittelstreckenraketen vorgesehen und war auf breite Kritik aus der Bevölkerung gestoßen. Selbst Olaf Scholz ging als junger Sozialdemokrat dagegen auf die Straße.

Warum gibt es daran Kritik?

In Deutschland ist die Angst relativ weit verbreitet, durch angebliche Provokationen selbst zum Ziel russischer Waffen zu werden und in eine Blockkonfrontation wie im Kalten Krieg zurückzufallen. Besonders Politiker von AfD, BSW und der Linken äußern diese Befürchtungen regelmäßig. Aber auch innerhalb der SPD gibt es Vertreter dieses Standpunkts, wie etwa die Debatten um die Lieferung bestimmter Waffensysteme wie den Marschflugkörper Taurus an die Ukraine zeigen.