Stimmenthaltung: Bedeutet, dass sich ein Wähler oder ein Abgeordneter bei einer Abstimmung enthält, also weder für noch gegen eine Option stimmt. Sie zählt nicht zu den Ja- oder Nein-Stimmen, beeinflusst aber das Ergebnis indirekt.

Stimmauszählung: Erfolgt nach Schließung der Wahllokale öffentlich. Wahlhelfer zählen die Stimmzettel, prüfen ihre Gültigkeit und ermitteln die Ergebnisse für jeden Kandidaten und jede Partei.

Stimmkreis: Das ist ein Begriff aus dem bayerischen Wahlsystem und bezeichnet einen Teilbereich eines Wahlkreises, in dem Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen abgeben. Jeder Stimmkreis entsendet einen direkt gewählten Abgeordneten in den Bayerischen Landtag. Die Einteilung der Stimmkreise orientiert sich an Landkreisen und kreisfreien Städten, kann jedoch zur Wahrung der Wahlgleichheit angepasst werden.

Stimmzettel: Sind amtliche Formulare, auf denen Wählerinnen und Wähler ihre Stimme durch Ankreuzen abgeben. Sie listen die zugelassenen Kandidaten und Parteien. Ihre Gestaltung und Handhabung garantieren eine geheime, faire Wahl.

U

Überhangmandat: Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei mehr Direktmandate durch Erststimmen gewinnt, als ihr gemäß dem Zweitstimmenergebnis zustehen würden. Dies führte in der Vergangenheit zu einer Vergrößerung des Bundestages und einer Verschiebung des Kräfteverhältnisses. Mit der Wahlrechtsreform 2023 wurden Überhang- und Ausgleichsmandate abgeschafft. Mehr zur Wahlrechtsreform lesen Sie hier.

Umfragen: Erhebungen, bei denen Meinungen oder Präferenzen einer ausgewählten Gruppe, meist repräsentativ für die Gesamtbevölkerung, erfasst werden. In der Politik dienen sie der Einschätzung von Wählerstimmungen, Prognosen für Wahlen oder der Analyse aktueller gesellschaftlicher Themen.

Unentschlossene Wähler: Sind Personen, die kurz vor einer Wahl noch nicht entschieden haben, welcher Partei oder welchem Kandidaten sie ihre Stimme geben werden. Ihre Entscheidung kann durch aktuelle politische Ereignisse, Wahlkampagnen oder persönliche Überzeugungen beeinflusst werden. In Deutschland variiert ihr Anteil; so waren beispielsweise vor der Bundestagswahl 2021 etwa 40 Prozent der Wahlberechtigten unentschlossen.

Unvereinbarkeitsregelungen: Verhindern, dass politische Ämter oder Mandate mit bestimmten beruflichen Tätigkeiten oder Funktionen kollidieren, um Interessenkonflikte und Machtkonzentration zu vermeiden.

V

Verhältniswahlrecht: Beim Verhältniswahlrecht werden die Parlamentssitze proportional zum Stimmenanteil der Parteien verteilt. Es fördert die Repräsentation kleinerer Parteien und bildet den Wählerwillen genauer ab als das Mehrheitswahlrecht.

Verpflichtung zur Wahlgeheimhaltung: Die Wahlgeheimhaltung garantiert, dass niemand zur Offenlegung seiner Wahlentscheidung gezwungen werden darf. Dies schützt die freie und unbeeinflusste Wahl und ist ein Grundprinzip demokratischer Wahlen.

Vorzugsstimme: Ermöglicht es Wählern, innerhalb einer Parteiliste gezielt Kandidaten zu unterstützen und so deren Platzierung zu beeinflussen. Sie wird vor allem bei offenen Listen angewandt.

W

Wahlbeobachter: Überwachen Wahlen, um deren Fairness und Transparenz zu sichern. Sie prüfen die Vorbereitung, beobachten die Stimmabgabe und kontrollieren die Auszählung. In Deutschland sind Wahlen öffentlich und können von jedermann beobachtet werden.

Wahlbeteiligung: Sie gibt an, wie viele Wahlberechtigte ihre Stimme abgegeben haben. Sie wird in Prozent berechnet und gilt als wichtiger Indikator für das politische Engagement einer Bevölkerung.

Wahlbenachrichtigung: Informiert Wahlberechtigte über die Wahl, enthält Angaben zu Ort, Zeit und Wahlverfahren und wird spätestens drei Wochen vor der Wahl zugestellt. Sie dient auch als Nachweis im Wahllokal.

Wahlanfechtungsverfahren: Das erlaubt es, die Gültigkeit einer Wahl anzufechten. Beschwerden können etwa wegen Verfahrensfehlern eingelegt werden. Zuständig sind der Wahlprüfungsausschuss und gegebenenfalls das Bundesverfassungsgericht.

Wahlhelfer: Sie organisieren und überwachen den Ablauf der Wahl in den Wahllokalen. Sie prüfen Ausweise, geben Stimmzettel aus, zählen die Stimmen und garantieren einen korrekten Wahlprozess.

Wahlkabine: Das ist ein abgetrennter Bereich in einem Wahllokal, der den Wählern eine unbeobachtete und geheime Stimmabgabe ermöglicht. Sie stellt sicher, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt und niemand die Wahlentscheidung eines anderen beeinflussen oder beobachten kann. In der Kabine befindet sich in der Regel ein Tisch und ein Kugelschreiber. Den Wahlzettel erhalten die Bürger zuvor.

Wahlkampfkosten: Umfassen alle finanziellen Mittel, die Parteien und Kandidaten für Wahlwerbung einsetzen, wie Plakate, Veranstaltungen oder Medienkampagnen. Sie unterliegen Transparenzpflichten und teils staatlicher Förderung.

Wahlkreis: Ein geografisch festgelegtes Gebiet, in dem die Wähler bei der Bundestagswahl ihre Stimmen abgeben. Deutschland ist in 299 Wahlkreise unterteilt. In jedem Wahlkreis wird ein Direktkandidat mit der Erststimme direkt in den Bundestag gewählt. Die Einteilung der Wahlkreise basiert auf der Bevölkerungszahl, um sicherzustellen, dass jede Stimme ein möglichst gleiches Gewicht hat.

Wahlkreisauswertung: Sie ermittelt und bewertet die Wahlergebnisse in einzelnen Wahlkreisen. Sie zeigt regionale Unterschiede im Wählerverhalten und dient der Zuordnung von Direktmandaten.

Wahlkreiskandidat: Ein Wahlkreiskandidat tritt bei Bundestagswahlen in einem der 299 Wahlkreise an. Die Person mit den meisten Erststimmen erhält das Direktmandat und zieht direkt in den Bundestag ein.

Wahlpflicht: Sie bezeichnet die gesetzliche Verpflichtung der Bürgerinnen und Bürger eines Staates, an politischen Wahlen teilzunehmen. In Deutschland besteht keine Wahlpflicht; die Stimmabgabe erfolgt freiwillig. In Ländern wie Belgien, Griechenland und Luxemburg hingegen sind Wahlberechtigte zur Teilnahme verpflichtet. Wer nicht wählt, kann dort bestraft werden.

Wahlplakate: Das sind Plakate, die Parteien im Wahlkampf einsetzen. Sie zeigen oft Kandidatenporträts, Slogans und zentrale Botschaften, um Wähler anzusprechen. Sie dienen zur Werbung und zur Vermittlung politischer Inhalte im öffentlichen Raum.

Wahlprogramm: Das ist das zentrale Dokument einer politischen Partei, das ihre Ziele und Vorhaben für eine Legislaturperiode darlegt. Es umfasst Themen wie Wirtschaft, Soziales, Bildung, Umwelt und Sicherheit und bietet Wählerinnen und Wählern Orientierung, welche Politik die Partei umsetzen möchte.

Wahlprognose: Das ist eine Vorhersage des Ergebnisses einer bevorstehenden Wahl, basierend auf Umfragen und statistischen Analysen. Meinungsforschungsinstitute erheben dazu Daten durch Befragungen und werten diese aus, um Trends und mögliche Wahlausgänge abzuschätzen. Davon abzugrenzen sind Hochrechnungen.

Wahlprüfungsbeschwerde: Mit einer Wahlprüfungsbeschwerde können Bürger die Gültigkeit einer Wahl in Deutschland anfechten. Lehnt der Bundestag den Wahleinspruch ab, kann innerhalb von zwei Monaten das Bundesverfassungsgericht eingeschaltet werden.

Wahlquorum: Bestimmt, wie viele Stimmen oder welcher Anteil der Wahlberechtigten erforderlich ist, damit eine Wahl oder Abstimmung gültig ist. Es gibt Beteiligungs- und Zustimmungsquoren, die Entscheidungen legitimieren sollen. Sie können aber auch die Hürden für eine Zustimmung erhöhen.

Wahlrechtsgrundsätze: Garantieren Wahlen, die allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim sind. Sie sichern die demokratische Legitimation und den fairen Ablauf von Abstimmungen in Deutschland.

Wahlrechtsreform: Die Wahlrechtsreform 2023 zielt auf die Verkleinerung des Bundestags. Sie schaffte Überhang- und Ausgleichsmandate sowie die Grundmandatsklausel ab. Sitze werden nur nach Zweitstimmen proportional verteilt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Wählerlistenprüfung: Stellt sicher, dass nur wahlberechtigte Personen zur Wahl zugelassen werden. Wahlberechtigte können ihre Eintragung in das Wählerverzeichnis prüfen und bei Fehlern Einspruch einlegen.

Wählerwanderung: Das bezeichnet den Wechsel von Wählerstimmen zwischen Parteien oder hin zu Nichtwählern bei aufeinanderfolgenden Wahlen. Die Wählerwanderung zeigt gesellschaftliche Trends und politische Dynamiken auf.

Wahlurne: Ist ein verschließbarer Behälter mit einem Schlitz, in den Wähler bei geheimen Wahlen ihre Stimmzettel einwerfen. Sie gewährleistet die sichere Sammlung der Stimmen und schützt das Wahlgeheimnis.

Wahlwerbespots: Wahlwerbespots sind audiovisuelle Beiträge von Parteien, die während des Wahlkampfs im Fernsehen ausgestrahlt werden. Sie dienen der politischen Werbung und unterliegen rechtlichen Vorgaben, um Chancengleichheit und gesetzeskonforme Inhalte zu gewährleisten. Die Parteien sind für den Inhalt ihrer Wahlwerbespots selbst verantwortlich.

Z