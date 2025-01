Der Kanzler hat der Ukraine versprochen, sie "so lange wie nötig" zu unterstützen. Doch ein neues Waffenpaket knüpft Scholz an harte Bedingungen – und stößt damit auch seine eigenen Leute vor den Kopf.

Der Streit über neue Militärhilfen für die Ukraine geht weiter. Nachdem Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag überraschend nach Kiew gereist war und dort weitere Unterstützung versprochen hatte, nannte Kanzler Olaf Scholz am Mittwochabend eine klare Bedingung für das drei Milliarden Euro schwere Rüstungspaket. In einem Interview mit RTL sagte Scholz, er würde den Waffenlieferungen vor der Bundestagswahl nur zustimmen, wenn sie über ein Aussetzen der Schuldenbremse finanziert werden.