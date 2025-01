Die Union verliert in einer neuen Erhebung an Zustimmung. Linken-Politiker Gregor Gysi fordert eine Entschuldigung von der Bundesregierung. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Umfrage: Union fällt unter 30 Prozent – Groko ohne Mehrheit

17.44 Uhr: Die Union fällt nach einer neuen Sonntagsfrage unter die 30-Prozent-Marke. Laut einer Erhebung des Instituts Insa für die "Bild"-Zeitung kämen CDU und CSU aktuell auf 29 Prozent der Stimmen, wenn an diesem Sonntag schon Bundestagswahl wäre. Damit verliert die Union gegenüber der vorherigen Erhebung einen Prozentpunkt. Ebenso verliert die AfD und kommt der Umfrage auf 21 Prozent.

Deutsche Einheit: Gysi verlangt Entschuldigung wegen Versäumnissen

15.04 Uhr: Linken-Politiker Gregor Gysi verlangt von der Bundesregierung eine Entschuldigung bei den Ostdeutschen für Versäumnisse nach der Deutschen Einheit vor 35 Jahren. Der Osten "war das Stiefkind aller bisherigen Bundesregierungen", sagt er beim Bundesparteitag in Berlin .

Es sei in Ostdeutschland viel saniert worden. "Aber sie haben die DDR auf Staatssicherheit und Mauertote reduziert. Das gab es, das muss aufgearbeitet werden – aber sie haben sich für das Leben in der DDR nie interessiert", sagt Gysi. "Wenn man nur das Ampelmännchen, das Sandmännchen und den grünen Abbiegepfeil übernimmt, nichts anderes, dann sagt man den Ostdeutschen, dass sie nichts geleistet haben", fügt er hinzu. Die Demütigung sitze tief. "Es wird Zeit, dass sich eine Bundesregierung dafür mal entschuldigt. Das gäbe einen Schub in Richtung innere Einheit."