SPD, Grüne und Linke tragen keines der drei Vorhaben mit. Die AfD hingegen will ihnen zustimmen, trotz kritischer AfD-Passagen in den beiden Anträgen.

Am einfachsten könnte es für den Gesetzentwurf am Freitag werden. Diesem wollen neben Union auch AfD, FDP und BSW zustimmen.

Den Fünf-Punkte-Plan wollen AfD und FDP mittragen. Von BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht hieß es gestern hingegen, sie würde nach aktuellem Stand "nicht von einer Zustimmung ausgehen" – dies sei aber noch offen, ergänzte eine Parteisprecherin. Der zweite Antrag zur Sicherheitspolitik findet zwar Zustimmung bei Union und AfD, nicht aber von FDP und BSW.

Wo kann man die Abstimmung live verfolgen?

Die Abstimmung, Debatte und Regierungserklärung des Kanzlers werden auf den einschlägigen Nachrichtensendern wie Phoenix, Welt und ntv zu sehen sein. Auch t-online wird die Debatte live zeigen. Am Nachmittag gibt es einen Livestream sowie einen Ticker mit allen wichtigen Informationen und Hintergründen. Die ARD hat außerdem für die Liveübertragung aus dem Plenarsaal sogar ihr Programm geändert. Mehr dazu lesen Sie hier.

Was können Anträge überhaupt bewirken?

Auch wenn die Anträge am Mittwoch durchkämen, hätten sie nur appellatorischen Charakter und würden nicht direkt in ein Gesetz gegossen. Kanzler Scholz sagte am Dienstagabend bei einer Wahlkampfveranstaltung in Berlin, sie würden "erstmal gar nichts bewirken". Umso mehr sei es "empörend", dass die Union entgegen früherer Aussagen in Kauf nehme, dass eine Mehrheit nur mit Stimmen der AfD zustande komme, sagte der SPD-Kanzlerkandidat. Scholz warnte zugleich vor einer schwarz-blauen Mehrheit im Bundestag nach der Wahl.

Dem Gesetzentwurf müsste nach der Abstimmung am Freitag wegen der Verlagerung von Länderbefugnissen auf die Bundespolizei auch der Bundesrat zustimmen. Er würde in der Länderkammer voraussichtlich erst am 21. März behandelt – also nach der Bundestagswahl. Bisher zeichnet sich dafür aber auch keine Mehrheit im Bundesrat ab.

Welche Kritik gibt es?

SPD-Chef Lars Klingbeil sagte in der ZDF-Sendung "Wie geht's, Deutschland?", er sei "bestürzt", dass wahrscheinlich erstmals in der Geschichte des Landes Union und AfD gemeinsame Sache im Parlament machen. "Das wird unser Land verändern", sagte Klingbeil.

Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck appellierte via Instagram an seinen Konkurrenten von der Union: "Tun Sie es nicht, Herr Merz." Habeck sprach von einem "Scheideweg in der politischen Kultur unseres Landes". Die Union begäbe sich in die Fänge der AfD. "Dieses Verhalten jetzt macht Europa kaputt."

