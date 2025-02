Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Das erste TV-Duell von Olaf Scholz und Friedrich Merz wurde mit Spannung erwartet. Wer hat Schwächen gezeigt, wer kann zufrieden sein? Die Analyse.

Das erste TV-Duell im Wahlkampf 2025 beginnt mit einer Lockerungsübung.

Die Moderatorin Sandra Maischberger liest Kanzler Olaf Scholz und CDU-Herausforderer Friedrich Merz zum Start wenig schmeichelhafte Zitate vor, die die Kontrahenten über den jeweils anderen gesagt haben.

So sagte Scholz vor einer Weile über den CDU-Chef: "Fritze Merz erzählt gern Tünkram." Und Merz verspottete den Kanzler als "Leichtgewicht". Was sie von solchen Angriffen halten, will Maischberger wissen.

Anstatt übereinander herzufallen und sich gegenseitig den Respekt abzusprechen, reagieren beide gelassen. Der klassische "Icebreaker" gelingt recht gut: Sowohl Merz als auch Scholz können sich als in sich ruhende Politprofis hinstellen, die fünfe auch mal gerade sein lassen.

Zwei Staatsmänner in Kanzlerpose

Die kleine Episode am Anfang deutet an, was sich die Kandidaten mit Blick auf Stil und Ton vorgenommen hatten: keinen Kampf, keine Schläge unter die Gürtellinie. Stattdessen ist das Duell ein Ringen um die bessere Kanzlerpose.

Beide geben sich sortiert und staatsmännisch. Scholz setzt immer wieder zur Attacke an, bleibt aber über weite Strecken sachlich. Merz wiederum will seinem Kontrahenten keine Gelegenheit geben, ihn aus der Reserve zu locken. Der CDU-Chef weiß, dass Scholz auf Patzer von Merz wartet. Doch in den 90 Minuten Duell liefert Merz solide ab, bietet wenig Angriffsfläche. Nur ganz am Ende stellt ihm Scholz eine Falle – und Merz tritt fast hinein.

Migration – Merz' stärkster Moment

Gleich zu Beginn geht es um Migrationspolitik. Scholz wirft Merz "Wort- und Tabubruch" vor, weil dieser einen Antrag zur Asylpolitik mithilfe der AfD im Bundestag beschlossen hatte. Scholz hat recht, denn Merz hatte einen solchen Schritt zuvor ausgeschlossen.

Doch dem Unionskanzlerkandidaten gelingt es, das umstrittene Abstimmungsverhalten mit der großen Frage zu verschmelzen, was sich in Deutschland nach der schrecklichen Bluttat von Aschaffenburg ändern müsse. Merz wird ernst und emotional – und kann von seinem Manöver mit den AfD-Stimmen ablenken.

Er könne es mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren, wenn nach einem solchen schweren Vorfall ein Kanzler nur seine eigene Arbeit lobe und ansonsten den Behörden die Verantwortung zuschiebe, den ausreisepflichtigen Täter nicht längst abgeschoben zu haben. Merz spielt auf Scholz' Regierungserklärung im Nachgang des Verbrechens an. "Damit war ich nicht einverstanden", so Merz.

"Herr Scholz bitte, Sie leben nicht in dieser Welt"

Scholz, der angesichts schwacher Umfragewerte der Angreifer sein müsste, gerät hier in die Defensive: Er zählt die eigenen umgesetzten und geplanten Vorhaben auf, verweist auf sinkende Asylzahlen und versucht sich in markigen, aber vagen Sprüchen: "Es hat noch nie schärfere Gesetze gegeben, als die, die ich durchgesetzt habe."

Jetzt geht Merz zum Angriff über: "Herr Scholz bitte, Sie leben nicht in dieser Welt", eher in einem "Märchenschloss". Ein Wirkungstreffer des CDU-Chefs: Merz kann sich darauf verlassen, dass er die Stimmung der Mehrheit im Land trifft, die eine härtere Gangart in der Migrationspolitik wünscht.

"Es ist was los" in Deutschlands Wirtschaft

Dann geht es um Wirtschaft. Auch hier ist Scholz in der Defensive. Notgedrungen, muss er doch drei Jahre seiner am Ende gescheiterten Ampelregierung verteidigen, die in eine tiefe Rezession mündeten.

Heimvorteil für Merz: Sowohl bei Migration als auch Wirtschaft trauen die Bürger dem CDU-Chef mehr Kompetenz zu, wie gerade eine Umfrage ergab. Merz spielt diesen demoskopischen Rückenwind souverän aus, hält Scholz den dramatischen Wirtschaftseinbruch, die Insolvenzwelle, die miese Stimmung bei den Unternehmen vor. Der Kanzler laviert, verweist auf die Folgen des Ukraine-Kriegs, versucht, die Krise zu beschönigen.